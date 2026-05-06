Il Galatasaray scarica Noa Lang: torna a Napoli. Romano: “Riscatto a fortissimo rischio”
Il club turco ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto per l'esterno offensivo. Ora la dirigenza dovrà capire se provare a reintegrarlo in rosa o, più probabilmente, trovargli una sistemazione.
Come se non bastasse l’incertezza legata alla panchina e al delicato futuro di Antonio Conte, il Napoli si prepara ad accogliere la prima vera grana del mercato estivo.
Noa Lang torna a Napoli
La doccia fredda arriva direttamente da Fabrizio Romano, e non è di quelle che fanno sorridere le casse di Castel Volturno: il Galatasaray non ha alcuna intenzione di trattenere Noa Lang.
L’avventura turca dell’esterno offensivo è già giunta ai titoli di coda. Secondo l’esperto di calciomercato, la dirigenza del club di Istanbul ha fatto le sue valutazioni e ha scelto di rispedire il giocatore al mittente, rinunciando all’opzione per l’acquisto a titolo definitivo.
Sarà reintegrato in rosa o ceduto?
Lo scenario è stato delineato chiaramente da Romano: “Il riscatto di Noa Lang è a fortissimo rischio, il Galatasaray ha ormai deciso di far rientrare l’esterno al Napoli e non procedere col titolo definitivo. Il Napoli aspetta comunicazioni ufficiali e poi deciderà come gestire il futuro di Lang in estate, se trattenerlo o trovare una nuova sistemazione”.
Per De Laurentiis e la dirigenza si profila all’orizzonte il classico rebus: reintegrare in rosa un esubero oppure imbarcarsi nell’estenuante ricerca di un nuovo acquirente. Il mercato azzurro è già in salita.