Il Galatasaray scarica Noa Lang: torna a Napoli. Romano: “Riscatto a fortissimo rischio”

Il club turco ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto per l'esterno offensivo. Ora la dirigenza dovrà capire se provare a reintegrarlo in rosa o, più probabilmente, trovargli una sistemazione.

Il Galatasaray scarica Noa Lang: torna a Napoli. Romano: “Riscatto a fortissimo rischio”

Galatasaray's Dutch forward #77 Noa Lang celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Champions League, knockout round play-off 1st leg, football match between Galatasaray SK and Juventus FC at the Rams Park in Istanbul on February 17, 2026. OZAN KOSE / AFP

Come se non bastasse l’incertezza legata alla panchina e al delicato futuro di Antonio Conte, il Napoli si prepara ad accogliere la prima vera grana del mercato estivo.

Noa Lang torna a Napoli

La doccia fredda arriva direttamente da Fabrizio Romano, e non è di quelle che fanno sorridere le casse di Castel Volturno: il Galatasaray non ha alcuna intenzione di trattenere Noa Lang.

L’avventura turca dell’esterno offensivo è già giunta ai titoli di coda. Secondo l’esperto di calciomercato, la dirigenza del club di Istanbul ha fatto le sue valutazioni e ha scelto di rispedire il giocatore al mittente, rinunciando all’opzione per l’acquisto a titolo definitivo.

Sarà reintegrato in rosa o ceduto?

Lo scenario è stato delineato chiaramente da Romano: “Il riscatto di Noa Lang è a fortissimo rischio, il Galatasaray ha ormai deciso di far rientrare l’esterno al Napoli e non procedere col titolo definitivo. Il Napoli aspetta comunicazioni ufficiali e poi deciderà come gestire il futuro di Lang in estate, se trattenerlo o trovare una nuova sistemazione”.

Per De Laurentiis e la dirigenza si profila all’orizzonte il classico rebus: reintegrare in rosa un esubero oppure imbarcarsi nell’estenuante ricerca di un nuovo acquirente. Il mercato azzurro è già in salita.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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