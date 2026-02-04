Lang attacca Conte: “Bisogna essere trattati in modo equo e io non penso accadesse, un giorno si saprà tutto”

Lang attacca Conte: “Non ho avuto feeling con lui. Bisogna essere trattati in modo equo e io non penso accadesse”

Noa Lang è tornato ad attaccare Antonio Conte, lo ha fatto ai microfoni di Espn ora che veste la maglia del Galatasaray.

“Il mio trasferimento al Galatasaray parla da sé, credo. Come posso dirlo in modo normale? Non ho avuto feeling con l’allenatore, lasciamo perdere. So che in Olanda spesso pensate che sia colpa mia, ma un giorno si saprà tutto. Per ora ho molto rispetto per il club con cui sono sotto contratto. Ho un buon rapporto con quasi tutti nel club. Questo comportamento politico non mi si addice.

Il Galatasaray? Onestamente, ci è voluto un po’. Il club parla da solo. Ma non sono uno che vuole andarsene dopo soli sei mesi. Al Napoli nove persone su dieci non volevano che me ne andassi. Ero ben inserito nel gruppo, mi allenavo bene ogni giorno e quando riuscivo a giocare la gente parlava male di me. Ma io non ero affatto d’accordo.

Per quanto riguarda lo stile di gioco, me la cavavo bene. Almeno credo. Bisogna essere trattati in modo equo e io non penso accadesse affatto. Inizialmente volevo combattere, pensavo di restare. Ma in estate ci sono i Mondiali. Quindi questa decisione è stata presa principalmente per questo”.