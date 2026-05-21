Fenucci (ad Bologna): “Italiano si trova bene a Bologna, non è solo questione di contratti”

A Sky Sport: "Il nostro desiderio è quello di proseguire questo percorso insieme. È legato al club da un contratto e, oltre a questo, è contento del percorso intrapreso con i ragazzi"

Nel valzer di panchine che inizierà da qui a poco, il Napoli sarà suo malgrado il protagonista. Con l’addio ormai certo di Conte, districarsi tra le voci che impazzano è complesso e per questo vale la pena tendere un orecchio e ascoltare le situazioni di ogni tecnico accostatoci. Se Sarri sembra tentato dall’Atalanta, il Bologna non sembra volersi privare di Italiano. A confermarlo, l’Ad del club, Fenucci, a Sky Sport.

Fenucci: “Italiano ha un contratto in essere”

“Confermo che Vincenzo Italiano è il nostro allenatore, non soltanto perché è legato al club da un contratto, ma anche perché si trova bene nel percorso intrapreso con i ragazzi in queste ultime due stagioni. Non è quindi solo una questione formale, ma anche di sintonia e del rapporto costruito con il Mister. Il nostro desiderio è quello di proseguire questo percorso insieme”

Verità o bugia di mercato? L’unica cosa certa è che trattare coi felsinei non è mai facile e il Napoli, dal canto suo, non può gigioneggiare troppo.

Il punto su Sarri

Sembra raffreddarsi anche la pista che porta al tecnico di Figline. Ha scritto il Corsera stamattina:

“Ieri le certezze del Comandante hanno iniziato a vacillare. Il Maestro ha infatti due proposte sul tavolo: la prima, di Aurelio, ha i contorni del romanticismo e dell’ambizione più spinta. Va da sé che il dispendio energetico a livello nervoso sarebbe notevole e la voce in capitolo in tema di mercato ridotta. Ecco perché è tentato di optare per il lido sereno di Bergamo”.