Neymar è di nuovo infortunato, Footmercato: “Come ci si può ancora affidare a un giocatore così fragile a 33 anni?”

Il brasiliano è uscito dal campo in lacrime, ha giocato solamente 75 minuti dopo l’infortunio al tendine di marzo. Finora l’acquisto del Santos si è rivelato un flop.

Neymar è tornato in Brasile, al Santos, ma sono tornati anche gli infortuni per lui. Dopo essere rientrato proprio per un problema fisico, la sua partita è durata meno di mezz’ora prima di avere una ricaduta.

Neymar si è infortunato di nuovo, l’acquisto del Santos si è rivelato un flop

Footmercato scrive:

Ancora una volta colpito dietro la coscia sinistra, il brasiliano è uscito dal campo in lacrime, di nuovo. Neymar ha giocato meno di una partita (45 minuti contro il Fluminense e 30 minuti ieri) prima di dover tornare in infermeria. Ne era appena uscito dopo essersi già infortunato al tendine del ginocchio all’inizio di marzo, che gli era valso 5 settimane di inattività. In queste condizioni, come ci si può ancora affidare alla stella brasiliana fisicamente così fragile già all’età di 33 anni? Ha segnato alcuni grandi gol, ma senza aver avuto un ruolo importante durante le partite. E i match in cui ha segnato erano contro squadre nettamente inferiori. Neymar conta finora tre gol e tre assist, ma i risultati sono insufficienti.

La Sueddeutsche si sofferma sul ritorno di Neymar al Santos. “Il figliol prodigo è tornato. Proveniente dall’Arabia Saudita, lui e il suo seguito sono atterrati venerdì a bordo di un jet privato“. È chiaro che quello scritto dal quotidiano tedesco non è un elogio.

Neymar è cresciuto nel Santos, è diventato l’idolo del Brasile e da lì ha conquistato l’Europa. “Dopo quasi dodici anni all’estero torna ora a casa, nel club dove tutto è iniziato“. Alla festa di benvenuto per il suo ritorno “erano presenti anche i rapper di fama nazionale Projota e Mano Brown. Quest’ultimo profetizzò anni fa che se Neymar avesse giocato di nuovo per il Santos in futuro, sarebbe stato “come il ritorno di Gesù”. È quasi così che ci si sente in queste ore di mezza estate brasiliana. L’entusiasmo nel paese più grande del Sud America è enorme“.

