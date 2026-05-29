Habemus allenatore e, di conseguenza, il nodo più urgente lo abbiamo risolto: Max Allegri lo conosciamo, il suo nome appare direttamente sul dizionario di fianco alla voce “aziendalista” e dunque non chiederà una rivoluzione, anche perché, dettaglio non da poco, sarebbe insostenibile economicamente e senza soldi, si sa, nessuno può cantare messe. La base c’è, bisognerà intervenire in maniera mirata. Il punto di Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. Napoli, il punto sul mercato

Si legge sul Corsport:

“Il Napoli acqui­sterà un ter­zino destro da affian­care a Di Lorenzo, il capi­tano che da Ance­lotti in poi ha avuto la pos­si­bi­lità di lavo­rare con alcuni dei migliori inter­preti del nostro cal­cio recente – da Spal­letti a Conte – e che ora com­ple­terà il cer­chio con Max. Manna ha messo da tempo nei radar Anan Kha­laili, 21 anni, esterno israe­liano dell’Union Saint-Gil­loise che ha appena con­qui­stato titolo e Coppa del Bel­gio.

In Olanda dicono che il club sta­rebbe seguendo da un po’ il por­tiere della nazio­nale ceca, Matej Kovar, 24 anni, fre­sco vin­ci­tore dell’Ere­di­vi­sie con il Psv Ein­d­ho­ven ma di pro­prietà del Bayer Lever­ku­sen. Men­tre è un pro­filo ita­liano, nel senso che alle spalle ha già quat­tro sta­gioni in Serie A, Mario Gila, 25 anni, cen­trale cata­lano della Lazio. Vale 25 milioni e piace a tanti, Milan e Inter com­presi. Rafa Marin, però, potrebbe restare dopo la sta­gione in pre­stito al Vil­lar­real.”

La questione centrocampo

Qui le cose si fanno più complesse: molto dipenderà da cosa farà Zambo Anguissa. Il suo contratto è stato rinnovato automaticamente fino al 2027, in quanto il Napoli ha esercitato l’opzione unilaterale. Cosa farà? Non è ancora dato saperlo. E, per quanto sia bella la suggestione Rabiot, il Corriere dello Sport ricorda che ha un contratto col Milan valido fino al 2031. Infine, saranno da valutare le situazioni legate a Olivera, Mazzocchi e Lukaku, con quest’ultimo che non ha aperto a una partenza.