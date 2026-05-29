Nessuna rivoluzione, il Napoli farà un mercato mirato: piacciono Khalaili e Gila
Il Corsport: "Il club starebbe seguendo da un po’ il portiere della nazionale ceca, Matej Kovar, 24 anni, fresco vincitore dell’Eredivisie con il Psv. Da valutare le posizioni di Mazzocchi, Olivera e Lukaku"
Si legge sul Corsport:
“Il Napoli acquisterà un terzino destro da affiancare a Di Lorenzo, il capitano che da Ancelotti in poi ha avuto la possibilità di lavorare con alcuni dei migliori interpreti del nostro calcio recente – da Spalletti a Conte – e che ora completerà il cerchio con Max. Manna ha messo da tempo nei radar Anan Khalaili, 21 anni, esterno israeliano dell’Union Saint-Gilloise che ha appena conquistato titolo e Coppa del Belgio.
In Olanda dicono che il club starebbe seguendo da un po’ il portiere della nazionale ceca, Matej Kovar, 24 anni, fresco vincitore dell’Eredivisie con il Psv Eindhoven ma di proprietà del Bayer Leverkusen. Mentre è un profilo italiano, nel senso che alle spalle ha già quattro stagioni in Serie A, Mario Gila, 25 anni, centrale catalano della Lazio. Vale 25 milioni e piace a tanti, Milan e Inter compresi. Rafa Marin, però, potrebbe restare dopo la stagione in prestito al Villarreal.”
La questione centrocampo
Qui le cose si fanno più complesse: molto dipenderà da cosa farà Zambo Anguissa. Il suo contratto è stato rinnovato automaticamente fino al 2027, in quanto il Napoli ha esercitato l’opzione unilaterale. Cosa farà? Non è ancora dato saperlo. E, per quanto sia bella la suggestione Rabiot, il Corriere dello Sport ricorda che ha un contratto col Milan valido fino al 2031. Infine, saranno da valutare le situazioni legate a Olivera, Mazzocchi e Lukaku, con quest’ultimo che non ha aperto a una partenza.