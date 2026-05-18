Neres vede la luce: pronto il rientro contro l’Udinese per chiudere col sorriso. E torna Politano
La novità più attesa è il rientro di David Neres, pronto a ritrovare il campo per uno spezzone dopo il grave infortunio di gennaio. In attacco torna anche Politano dalla squalifica.
Il traguardo è stato tagliato: la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League è in cassaforte dopo lo 0-3 di Pisa. Antonio Conte ha così deciso di premiare i suoi ragazzi, concedendo “due giorni di riposo per rifiatare e godersi” l’obiettivo raggiunto. La squadra si ritroverà mercoledì al centro sportivo di Castel Volturno per rimettersi al lavoro e “preparare l’ultima gara stagionale contro l’Udinese, in programma al Maradona”, un match utile per blindare definitivamente il secondo posto in classifica.
Tornano Neres e Politano
L’attenzione dello staff tecnico e dei tifosi, però, è già tutta rivolta all’infermeria, da dove arrivano finalmente notizie confortanti. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’attesa più grande in casa azzurra è legata alle condizioni di David Neres.
L’esterno brasiliano era salito sul pullman per la trasferta in Toscana, ma all’ultimo minuto non è stato inserito nella distinta ufficiale. Una scelta precauzionale, dettata dalla volontà di non correre “nessun rischio inutile da parte dello staff tecnico”. Di conseguenza, per vederlo nuovamente tra i convocati si dovrà attendere l’atto finale del campionato: “el suo rientro in panchina dovrebbe essere rimandato all’ultima giornata”.
Per l’ex Benfica si tratta della fine di un vero e proprio calvario. Neres è infatti fuori causa da inizio anno: “manca da gennaio, quando l’infortunio al tendine della caviglia sinistra lo costrinse prima allo stop e poi all’intervento chirurgico a Londra”. L’obiettivo di Antonio Conte è chiaro ed è soprattutto psicologico: l’allenatore “spera di riaverlo almeno per uno spezzone contro l’Udinese, anche per fargli chiudere con il sorriso una stagione spezzata sul più bello per il talento di San Paolo, che non vede il campo da più di quattro mesi”.
Le buone notizie per l’attacco non finiscono qui. Per la sfida contro i friulani, l’allenatore “ritroverà uno degli uomini più continui della stagione proprio nell’ultima uscita davanti al pubblico del Maradona”: si tratta di Matteo Politano, pronto al rientro nell’undici titolare dopo aver scontato il turno di squalifica che gli ha fatto saltare la trasferta di Pisa.