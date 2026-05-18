Napoli in Champions, i ricavi Uefa portano già 39 milioni in cassa
Calcio e Finanza rivela nel dettaglio le cifre dei vari bonus; i premi dalla Uefa possono arrivare anche a 50 milioni.
Il Napoli è aritmeticamente qualificato alla prossima Champions League grazie al 3-0 sul Pisa. Gli azzurri giocheranno quindi l’ultimo turno di campionato, domenica 24 maggio alle 18 contro l’Udinese, in scioltezza. Questa qualificazione avrà anche un impatto economico sul club.
I ricavi del Napoli per la Champions
I dati riportati da Calcio e Finanza rivelano che il Napoli potrà contare già su circa 39 milioni, base minima di ricavi Uefa. Questa cifra sarà poi destinata a crescere in funzione dei risultati sportivi. Ma andiamo nel dettaglio.
Il bonus per la partecipazione è di 18,62 milioni; a ciò si aggiunge la quota legata al ranking, che supera i 13 milioni. C’è da considerare anche la somma che dipende dal valore dei mercati tv (6,92 milioni) e una componente legata alla classifica stagionale (0,28 milioni). Dunque, il Napoli potrà contare precisamente su 38,91 milioni.
Tutto ciò, specifica Calcio e Finanza, riguarda cifre di partenza e anche in caso di un percorso negativo, come avvenuto in questa stagione quando gli azzurri si sono classificati 30esimi nel girone unico, i premi dalla Uefa possono arrivare anche a 50 milioni di euro.