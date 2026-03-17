Ranking Uefa, dopo la deludente prestazione in Champions il Napoli crolla al 33esimo posto

La Uefa ha pubblicato i nuovi coefficienti che stabiliscono il ranking ufficiale utile a decretare le teste di serie nei sorteggi di Champions League, Europa League e Conference League. Dopo l’eliminazione dalla fase a girone della Champions League, il Napoli è crollato al 33esimo posto.

Napoli, Ranking Uefa

La classifica attuale vede al momento l’Inter al terzo posto e prima tra le squadre italiane, mentre il Napoli è alle spalle di Roma (13°), Atalanta (15°), Milan (30°), Fiorentina (26°) e Juventus (22°), tutte più avanti degli azzurri. A dicembre il Napoli era 30esimo nella classifica Uefa.

Leggi anche: Conte lancia l’allarme: “Sto bene a Napoli, ma bisogna valutare se è giusto andare avanti con questo progetto”

Dopo le gare di oggi le squadre qualificate ai quarti di finale di Champions sono Sporting, PSG, Real Madrid e Arsenal.

Champions League, risultati ottavi di finale