Mondiali, critiche a Garcia per le convocazioni del Belgio: “Godts dell’Ajax meritava più di Lukaku”
Athletic contro la decisione del ct. Lukaku ha 33 anni, non ha giocato per sei mesi, ha disputato 40 minuti in stagione segnando un gol; Godts, 20 anni, ha segnato 17 gol e fornito 14 assist in 41 presenze, ed è stato escluso.
Nella giornata di ieri, il ct del Belgio Rudi Garcia ha annunciato la lista dei 26 convocati che disputeranno i Mondiali negli Stati Uniti, Canada e Messico quest’estate. Tra le esclusioni più sorprendenti, c’è quella di Mika Godts, ala dell’Ajax classe 2005, a cui gli è stato preferito Romelu Lukaku; Athletic ha criticato questa scelta del ct. Ricordiamo che il Belgio è nel gruppo G insieme a Egitto, Iran e Nuova Zelanda, un girone decisamente abbordabile.
Le scelte di Garcia per i Mondiali: a Lukaku è affidato l’attacco (non ha giocato per sei mesi)
Il portale statunitense scrive in merito:
Garcia non dispone più della “generazione d’oro” che aveva a disposizione i predecessori Roberto Martinez e Tedesco, ma potrà contare sulla coppia del Napoli Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois e il centrocampista del Girona Axel Witsel, tutti potenzialmente alla loro ultima Coppa del Mondo.
De Bruyne e Lukaku hanno saltato lunghi periodi della stagione a causa di infortuni, ma sono comunque pronti a rappresentare il Belgio nel loro quarto Mondiale. Lukaku è stato convocato, nonostante gli infortuni lo abbiano limitato a sole cinque presenze in Serie A e un gol in stagione. Il 33enne ha segnato 89 reti in 124 partite con il Belgio, ma non gioca in nazionale da giugno 2025.
Il centravanti del Napoli e Godts a confronto
Proprio perché non indossa la maglia della sua Nazionale da un anno e ha giocato appena 40 minuti in questa stagione col Napoli, scanditi in cinque presenze e un gol, Athletic non è d’accordo con la scelta di Garcia di inserirlo tra i convocati. Ricordiamo che Lukaku era stato chiamato dal Belgio nella sosta di marzo, ma aveva rifiutato la convocazione per recuperare appieno fisicamente in vista del finale di stagione; nonostante sia tornato a Napoli qualche giorno ad allenarsi, ora è nuovamente tornato nel suo Paese perché non è ancora al meglio.
Perché, dunque, includere nella lista un attaccante che non si sa se sarà al 100% e togliere il posto a un calciatore che ha segnato 17 gol e fornito 14 assist in 41 presenze stagionali? “Quella di Mika Godts è infatti l’esclusione più clamorosa“, scrive Athletic (compirà 21 anni il prossimo 7 giugno); era stato convocato per le due amichevoli di marzo contro Stati Uniti e Messico, giocando circa 85 minuti complessivi, dopo essere stato una pedina fondamentale del Belgio Under 17 e Under 19 negli anni scorsi. Solo il Mondiale potrà decretare se la scelta di Garcia si è rivelata giusta o completamente fallimentare.