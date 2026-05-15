Lukaku ce la fa per i Mondiali, Garcia: “È guarito, ma in ritardo di condizione. Si sta già allenando”
Convocato anche De Bruyne. Big Rom ora è in Belgio per continuare l'iter riabilitativo. Ancora Garcia: "Abbiamo la missione di aiutarlo a tornare in cima. Sono felice che sia qui."
Alla fine gli sforzi per rientrare in condizione hanno dato i loro frutti e Romelu Lukaku farà parte della squadra che andrà ai Mondiali con il Belgio. Ricordiamo che nei giorni scorsi, di comune accordo, il gigante belga è tornato in Belgio per continuare il percorso riabilitativo. Ovviamente, tra i convocati non poteva mancare De Bruyne.
Belgio, Lukaku tra i convocati
Le parole di Garcia
“È guarito, ma ha un ritardo di condizione. La sfida è rimetterlo in forma. Non sono sicuro che sarà al 100% prima dell’inizio della Coppa del Mondo. I suoi progressi dovrebbero essere graduali.”
“Si sta già allenando qui a Tubeke per farlo recuperare al meglio. Abbiamo la missione di aiutarlo a tornare in cima. Sono felice che sia qui.”
Spiega anche l’assenza di Openda:
“Matz Sels e Lois Openda avrebbero meritato di esserci, è un vero dispiacere partire senza di loro. Mike Penders sarebbe stato spesso convocato se non avesse dovuto aiutare gli Espoirs. E Lois Openda è vittima del suo scarso minutaggio negli ultimi mesi e non potevamo permetterci di portare due attaccanti fuori ritmo, con Romelu e lui”