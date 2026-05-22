Mi auguro l’arrivo di personaggi come Klopp o Emery

IL FUTURO DEL NAPOLI

La telenovela su Conte si è finalmente conclusa nel modo migliore. Il nostro allenatore va a fare il ct della Nazionale, con gli auguri sentiti dei tifosi italiani tra i quali ovviamente quelli napoletani, e il Napoli può pensare ad una nuova guida tecnica con la speranza di raggiungere migliori risultati. Per quanto riguarda il bilancio di Conte non possono essere sottovalutati i traguardi raggiunti, ma non si possono nemmeno dimenticare il distacco abissale dall’Inter, l’uscita indecorosa dalla Champions, il fallimento della campagna acquisti e un gioco sempre noioso di una squadra partita con ben altri obiettivi.

Il Napoli ha bilanci in ordine, può permettersi nomi alla Klopp o Emery

Chiuso questo capitolo, impazza ora il toto allenatori. Si fanno molti nomi ma, a mio avviso, spero, non quelli dei veri papabili. Il Napoli non può accontentarsi delle cosiddette “minestre riscaldate” né di fare esperimenti con allenatori giovani e meno giovani poco esperti di calcio internazionale. Per un passato illustre e, soprattutto, per un futuro migliore bisogna puntare su allenatori di standing veramente internazionale, interessati a grandi progetti in un ambiente comunque ricco di un seguito impressionante.

Personalmente, ritengo molto positivo, e mi auguro, l’arrivo di personaggi come, ad esempio, Jurgen Klopp o Unai Emery. Il Napoli ha dei bilanci in ordine, un presidente molto legato alla sua squadra e un patrimonio di tifosi in tutto il mondo. Sono tutti fattori importanti per avviare progetti più ambiziosi con trainer collaudati da successi nelle competizioni internazionali. Pur costando non poco ed essendo appetiti da società di grandi tradizioni, potrebbero suscitare entusiasmi corali per una tifoseria che non aspetta altro.