L’ennesima grande impresa di Emery: l’Aston Villa è in corsa per il titolo senza le risorse dei giganti della Premier

Dopo un avvio di stagione difficile, l’Aston Villa si è trasformata in una vera protagonista della Premier League. Sotto la guida di Unai Emery, la squadra ha vinto nove delle ultime dieci partite (ha perso 2 a 0 contro il Liverpool il 1 novembre) e ora si trova a soli tre punti dall’Arsenal che proprio oggi ha battuto al 95′. La compagine di Birmingham sembra pronta a competere fino alla fine per il titolo. Ne parla il Daily Mail.

L’Aston Villa può vincere la Premier League? L’analisi

Ecco cosa si legge sul Daily Mail:

“L’Aston Villa è in piena corsa per il titolo. Una previsione del genere in estate sarebbe sembrata sorprendente, e lo è ancora di più considerando l’avvio di stagione degli uomini di Unai Emery. Il cambio di marcia è stato straordinario. L’Aston Villa ha vinto nove delle ultime dieci partite, risalendo prepotentemente la classifica e tornando in corsa per la Premier League.”

Il Villa Park: un fattore chiave

“Il Villa Park è la maggiore arma della squadra, proprio come accadde 44 anni fa, quando i Villans il loro ultimo titolo. Dal mese di agosto 2024 i Lions hanno perso una sola volta in casa: contro il Crystal Palace nelle prime settimane di campionato. Emery conosce già la pressione del titolo. Due anni fa, la squadra era in piena corsa a Natale, ma poi cedette nella seconda metà della stagione, con un organico ridotto che faticava a gestire campionato e competizioni europee.”

“Riusciranno a fare meglio quest’anno? Emery continua a fare affidamento su un gruppo ristretto di circa 15-16 giocatori, senza le risorse economiche di Arsenal o altri club più ricchi. Le fasi finali della Europa League rappresenterebbero comunque una sfida significativa. Tuttavia ci sono motivi per essere ottimisti: l’Astom è a soli tre punti dalla vetta e non ha ancora espresso il suo miglior calcio per buona parte della prima metà di stagione. Se le prestazioni simili a quella contro l’Arsenal diventassero la norma, la squadra sarebbe un avversario temibile nel 2026.”

La rinascita di Morgan Rogers

“La stagione di Morgan Rogers rispecchia quella del club. . Nelle prime settimane, Rogers era in difficoltà e i tifosi lo hanno criticato, online e sugli spalti. Oggi però la situazione è cambiata: ha firmato un nuovo contratto con stipendio oltre 100.000 sterline a settimana e mette pressione persino a Jude Bellingham per un posto in Nazionale. I grandi club europei continuano a seguirlo. La versatilità di Rogers gli permette di incidere in più ruoli: contro l’Arsenal ha giocato a sinistra con Ian Maatsen, ma può essere efficace anche sulla fascia opposta o in coppia con Watkins o Malen.”

La maestria di Emery

“Gli ultimi due mesi e mezzo rappresentano il miglior periodo di Emery al’Aston Villa. Prendere in mano una squadra in difficoltà a settembre e portarla a tre punti dalla vetta entro dicembre è un’impresa notevole.”

Emery sa che la squadra non è favorita per il titolo, ma se non riusciranno a vincerlo, sarebbe comunque un grande traguardo terminare davanti al Manchester City, guidato dal tecnico che più ammira: Pep Guardiola. Il co-proprietario Nassef Sawiris ha affidato le chiavi della squadra a Emery, e il tecnico sta ripagando la fiducia con risultati eccellenti.”

I vincoli finanziari

“La squadra avrebbe bisogno di un attaccante affidabile e Emery vorrebbe poter aggiungere nuovi elementi come fatto lo scorso anno con i prestiti di Marcus Rashford e Marco Asensio, ma le regole finanziarie della Premier League e della Uefa limitano le operazioni. La squadra deve monitorare attentamente le spese e considera queste norme spesso anti-competitive, favorendo i club con maggiori entrate commerciali. Se la forma di Watkins non migliora, non è escluso un trasferimento in cambio di un altro attaccante. “