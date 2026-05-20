“McTominay in campo è un personaggio di Super Mario quando prende il fungo”

Scott McTominay e Billy Gilmour del Napoli disputeranno i Mondiali con la Scozia, dove nel girone affronteranno Brasile, Marocco e Haiti. La Bbc ha riservato alla Nazionale guidata da Steve Clarke un approfondimento legato ad ogni singolo giocatore convocato dal ct.

McTominay e Gilmour guideranno la Scozia ai Mondiali 2026

La Bbc scrive a proposito dell’ex Manchester United, miglior giocatore della Serie A dello scorso anno:

La rovesciata di McTominay nella qualificazione contro la Danimarca è un simbolo adatto per come la sua carriera è stata in ascesa da quando ha firmato con il Napoli due anni fa. Il suo ottimo rendimento è continuato anche in questa stagione. Ha giocato ogni minuto con la Scozia negli ultimi due Europei, segnando contro la Svizzera nel 2024. “Il modo in cui riesce a coprire il campo è di livello assoluto; è come in Super Mario quando prendi un fungo e il personaggio diventa più grande” dice il vice del ct scozzese, Steven Naismith.

Gilmour ha invece avuto una carriera più altalenante, non essendo un titolarissimo della sua Nazionale e passando per diversi club inglesi prima di approdare a Napoli:

“Vogliamo andare lì con fiducia e dimostrare quanto sia forte la Scozia”, dice Billy Gilmour a proposito del Mondiale. Potrebbe iniziare dalla panchina quest’estate, ma aveva già impressionato in una grande competizione, vincendo il premio di migliore in campo nel pareggio contro l’Inghilterra a Euro 2020. Ha anche disputato due partite da titolare a Euro 2024. Tuttavia, nel 2020 non poté giocare l’ultima gara del girone a causa del Covid. Il giocatore di Glasgow ha collezionato 81 presenze in Premier League, prima di unirsi al Napoli nell’agosto 2024, dove ha disputato 26 partite in Serie A la scorsa stagione.

I due centrocampisti del Napoli sono in piena maturità calcistica

Sia McTominay che Gilmour potrebbero essere fondamentali per la Scozia ai Mondiali. L’esperienza maturata da entrambi a Napoli, e non solo, ha aiutato loro a capire i momenti difficili in campo e ad essere dei leader, soprattutto per l’ex United. Gilmour, invece, sarà chiamato a dare una mano in fase di costruzione e a controllare partite che potrebbero sembrare più complicate, come ad esempio quelle contro Brasile e Marocco.

Entrambi, comunque, arrivano al Mondiale nel pieno della loro maturità calcistica e con un’esperienza internazionale importante; merito anche del Napoli che ha dato loro l’opportunità di essere chiamati a sfide importanti.