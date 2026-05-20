“McTominay in campo è un personaggio di Super Mario quando prende il fungo”

Lui e Gilmour guideranno la Scozia ai Mondiali. La citazione del vice del ct Clarke, inserita nel dossier della Bbc, riassume il modo in cui McTominay riesce ad essere dominante

“McTominay in campo è un personaggio di Super Mario quando prende il fungo”

Dc Napoli 24/04/2026 - campionato di calcio serie A / Napoli-Cremonese / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Scott McTominay-Emil Audero

Scott McTominay e Billy Gilmour del Napoli disputeranno i Mondiali con la Scozia, dove nel girone affronteranno Brasile, Marocco e Haiti. La Bbc ha riservato alla Nazionale guidata da Steve Clarke un approfondimento legato ad ogni singolo giocatore convocato dal ct.

McTominay e Gilmour guideranno la Scozia ai Mondiali 2026

La Bbc scrive a proposito dell’ex Manchester United, miglior giocatore della Serie A dello scorso anno:

La rovesciata di McTominay nella qualificazione contro la Danimarca è un simbolo adatto per come la sua carriera è stata in ascesa da quando ha firmato con il Napoli due anni fa. Il suo ottimo rendimento è continuato anche in questa stagione. Ha giocato ogni minuto con la Scozia negli ultimi due Europei, segnando contro la Svizzera nel 2024. “Il modo in cui riesce a coprire il campo è di livello assoluto; è come in Super Mario quando prendi un fungo e il personaggio diventa più grande” dice il vice del ct scozzese, Steven Naismith. 

Gilmour ha invece avuto una carriera più altalenante, non essendo un titolarissimo della sua Nazionale e passando per diversi club inglesi prima di approdare a Napoli:

“Vogliamo andare lì con fiducia e dimostrare quanto sia forte la Scozia”, dice Billy Gilmour a proposito del Mondiale. Potrebbe iniziare dalla panchina quest’estate, ma aveva già impressionato in una grande competizione, vincendo il premio di migliore in campo nel pareggio contro l’Inghilterra a Euro 2020. Ha anche disputato due partite da titolare a Euro 2024. Tuttavia, nel 2020 non poté giocare l’ultima gara del girone a causa del Covid. Il giocatore di Glasgow ha collezionato 81 presenze in Premier League, prima di unirsi al Napoli nell’agosto 2024, dove ha disputato 26 partite in Serie A la scorsa stagione. 

McTominay Gilmour Gilmour e McTominay

I due centrocampisti del Napoli sono in piena maturità calcistica

Sia McTominay che Gilmour potrebbero essere fondamentali per la Scozia ai Mondiali. L’esperienza maturata da entrambi a Napoli, e non solo, ha aiutato loro a capire i momenti difficili in campo e ad essere dei leader, soprattutto per l’ex United. Gilmour, invece, sarà chiamato a dare una mano in fase di costruzione e a controllare partite che potrebbero sembrare più complicate, come ad esempio quelle contro Brasile e Marocco.

Entrambi, comunque, arrivano al Mondiale nel pieno della loro maturità calcistica e con un’esperienza internazionale importante; merito anche del Napoli che ha dato loro l’opportunità di essere chiamati a sfide importanti.