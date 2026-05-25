McTominay avrà la sua banconota da 20 sterline in Scozia

Raffigura la famosa rovesciata contro la Danimarca. Cinquanta banconote andranno ad un’asta online; venticinque saranno assegnate con un sorteggio e due caveau temporanei saranno installati a Glasgow e Edimburgo.

Scott McTominay avrà la sua banconota personale. La Banca di Scozia ha infatti presentato una banconota da 20 sterline in edizione limitata dove è raffigurata la rovesciata del centrocampista contro la Danimarca, uno dei simboli del Paese per la qualificazione ai prossimi Mondiali che inizieranno tra pochi giorni.

La banconota da 20 sterline con McTominay raffigurato

Scrive L’Equipe:

Prodotta in soli 100 modelli, questa creazione celebra la prima partecipazione della Scozia al Mondiale dal 1998. Il design della banconota unisce gli elementi tradizionali — sullo sfondo il celebre Forth Bridge, uno dei monumenti simbolo del Paese — a questo gesto tecnico di grande classe. Pur avendo lo stesso valore di una normale banconota da 20 sterline, questi modelli sono stati concepiti soprattutto come oggetti da collezione destinati agli appassionati di calcio.

Una parte delle banconote, precisamente cinquanta, sarà messa in vendita tramite un’asta online; altre venticinque saranno assegnate tramite sorteggio, mentre due caveau temporanei saranno installati a Glasgow e Edimburgo. I tifosi dovranno trovare il codice corretto per sperare di portarsela a casa. I fondi raccolti attraverso l’asta e il sorteggio saranno devoluti a Crisis Scotland, un’organizzazione impegnata nella lotta contro il fenomeno dei senzatetto.

Un simbolo che rappresenta anche quanto sia importante il centrocampista del Napoli per il suo Paese e quanto contino su di lui per il prossimo Mondiale, che vedrà la Scozia nel girone di Brasile, Marocco, Haiti.