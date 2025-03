Il difensore dell’Empoli classe 2004 è stato l’autore del rigore che ha sancito la clamorosa eliminazione della Juventus in Coppa Italia

Il Napoli è sul difensore dell’Empoli Marianucci: contratto quinquennale, arriverà l’anno prossimo (Romano)

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Napoli avrebbe raggiunto una accordo verbale con Luca Marianucci. Il difensore dell’Empoli arriverebbe nella prossima stagione. Marianucci è salito alla ribalta in Coppa Italia, ha segnato il rigore decisivo che ha sancito la clamorosa eliminazione della Juventus sconfitta in casa dall’Empoli.

Napoli, raggiunto un accordo verbale per Marianucci dell’Empoli

L’esperto di calciomercato scrive:

Il Napoli ha raggiunto un accordo verbale per ingaggiare il talento dell’Empoli Luca Marianucci per la prossima stagione. Il difensore centrale italiano nato nel 2004 ha accettato di firmare un contratto quinquennale con il Napoli. Ora attesa per procedere con gli adempimenti formali per concludere l’accordo.

🚨🔵 Excl: Napoli have reached verbal agreement to sign Empoli talent Luca Marianucci for next season. @MatteMoretto 🤝🏻 2004 born Italian centre back has agreed to sign five year deal at Napoli… …now waiting to proceed with formal steps in order to get the deal done. pic.twitter.com/fyQ9WCX5WG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 13, 2025

Il difensore dell’Empoli Luca Marianucci, 20 anni, si è messo in mostra ieri nel match di Coppa Italia contro la Juventus.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb:

Prodotto del vivaio Empoli, Marianucci è l’esempio in carne ed ossa del metodo Monteboro, dal nome del centro sportivo azzurro. Dopo aver fatto benino il settore giovanile, ha vissuto un assaggio di professionismo con il prestito alla Pro Sesto in Serie C e una volta rientrato, l’estate scorsa, ha convinto D’Aversa a dargli fiducia e confermarlo nel suo gruppo. Ha attirato su di sé attenzioni illustri: quella del Napoli come possibile rinforzo già per l’estate, ma anche quella del commissario tecnico Luciano Spalletti, che l’ha già visionato in più occasioni e apprezza il suo modo di giocare anche in ottica di una chiamata futura con la Nazionale.

