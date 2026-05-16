Maresca: “Il calcio di alto livello è business. Rose lunghe? Chi va in una big metta in conto la tribuna”

Anche i Sinner soffrono. La versione umana di Jannik, resiliente più che dominante

di Massimiliano Gallo - Contro Medvedev, Jannik ha mostrato il proprio profilo stoico. Sembrava in balia del russo e della stanchezza. Poi, si è ripreso. E prima che il russo potesse rimontare anche nel terzo, è arrivata la pioggia ad aiutarlo. Si riprende domani pomeriggio