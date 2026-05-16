Manna, la Roma si è rassegnata: il nuovo ds sarà Planes

È fallita la corte dei Friedkin, De Laurentiis lo ha blindato e gli concederà un aumento. Alla Roma forse l'ex Barcellona, in lizza anche Sogliano e Tognozzi

A Roma si sono rassegnati: non sarà Giovanni Manna il prossimo direttore sportivo dei giallorossi. Manna è stato fortemente corteggiato dai Friedkin e altrettanto fortemente blindato da De Laurentiis che evidentemente lo considera un punto fermo del suo Napoli. Come scritto più volte, Manna ha alternato un’ottima prima campagna acquisti al disastro dello scorso anno. Se il presidente non vuole saperne di perderlo, avrà le sue buone ragioni. Probabilmente anche perché il prossimo Napoli sarà una squadra forte connotazione giovanile e il ds ex Juve è esperto in questo ramo, nel trovare calciatori potenzialmente forti. Come ad esempio Alisson Santos. Decisamente meno a suo agio nel prendere giocatori come Beukema, Lang, Lucca i cui rendimenti hanno oscillato tra il fallimentare e il mediocre.

Manna varrà presto un aumento da De Laurentiis, guadagna 400mila euro

Schira scrive anche che Manna avrà presto un aumento di ingaggio visto che a Napoli guadagna 400mila euro che per il mondo del calcio sono effettivamente briciole.

Aurelio #DeLaurentiis’s Plans are clear since last month as revealed: he wants to keep Giovanni #Manna, who could receive an increase in salary (currently earns only 0,4M/year). They could also discuss about the renewal, even if Manna has already a contract until 2029. #transfers https://t.co/Xa9BfHX88q — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 15, 2026

Repubblica Roma scrive che il nome per futura la direzione sportiva della Roma è quello di Ramon Planes.

Persa la pista Giovanni Manna, che resterà al Napoli, la proprietà americana ha allargato il campo anche a profili stranieri. E Planes, ex direttore sportivo del Barcellona e reduce dall’esperienza all’Al-Ittihad, è tornato d’attualità. In Arabia ha chiuso una stagione vincente con campionato e coppa.

Gli altri nomi per la Roma sono Tognozzi, Sogliano e resta D’Amico promesso al Milan

Repubblica ricorda che Planes era stato avvicinato già all’inizio dell’avventura romana degli americani. Prima che poi venisse scelto Tiago Pinto.

Anche la Roma ha il suo modello da seguire con vincoli economici da rispettare. I Friedkin desiderano puntare su un dirigente con visione internazionale, scouting e capacità di lavorare sul valore dei giocatori.

Oltre a Planes, restano sul tavolo altri nomi. Per il post Massara ci sono Sean Sogliano del Verona. Matteo Tognozzi, ex area scouting della Juventus Next Gen. E, fino al sì ufficiale al Milan, resta viva la pista Tony D’Amico dell’Atalanta.