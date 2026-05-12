Napoli, Ugolini: “Manna resta. In città il partito Conte è molto forte”

Massimo Ugolini in collegamento a Sky Sport. Si parla di Napoli, ovviamente, di qualificazione Champions, di mercato.

Il calendario va incontro al Napoli.

“Il Napoli vorrebbe centrare il secondo posto che in termini di denaro e di prestigio sposta qualcosa rispetto al terzo. Servono tre punti a Pisa per blindare la Champions e poi finalmente si discuterà del futuro di Conte e di molti senatori. Il futuro dei senatori è legato anche alla permanenza o meno di Conte. Un po’ per il metodo Conte, un po’ perché alcuni sono a fine percorso, un po’ perché altri sono stati utilizzati poco, diciamo che Meret, Lobotka, Anguissa, De Bruyne, Lukaku in ordine sparso potrebbero lasciare il Napoli. Molto dipenderà anche dalla permanenza o meno di Conte. Ne parleranno con De Laurentiis a qualificazione Champions avvenuta e quando ci sarà il faccia a faccia tra allenatore e presidente”.

In città il partito pro Conte è molto forte

A proposito di Manna su cui c’è l’interesse della Roma.

“Bisogna aspettare la fine del campionato, da quel che ci risulta Manna resta. Ha un contratto di tre anni, magari il presidente gli concederà un adeguamento però vuole continuare a puntare su questo giovane direttore sportivo. Non ci sono dubbi anche perché cambiarlo a giugno rappresenterebbe una problematica dal punto di vista della gestione. Qualche dubbio in più su Conte o meno, l’incontro dirimerà i dubbi che stanno attraversando la città dove il partito pro Conte è molto forte”.