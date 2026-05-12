Napoli, Ugolini: “Manna resta. In città il partito Conte è molto forte”

A Sky Sport: "Meret, Lobotka, Anguissa, De Bruyne, Lukaku potrebbero lasciare Napoli. C'è qualche dubbio su Conte, bisogna aspettare l'incontro con De Laurentiis"

Napoli, Ugolini: “Manna resta. In città il partito Conte è molto forte”

3ED1N9E Como, Italy. 02nd May, 2026. Giovanni Manna, director of sport of Ssc Napoli looks on during the Serie A match beetween Como 1907 and Ssc Napoli at Stadio Giuseppe Sinigaglia on May 2 2026 in Como Italy . Credit: Marco Canoniero/Alamy Live News

Massimo Ugolini in collegamento a Sky Sport. Si parla di Napoli, ovviamente, di qualificazione Champions, di mercato.

Il calendario va incontro al Napoli.

“Il Napoli vorrebbe centrare il secondo posto che in termini di denaro e di prestigio sposta qualcosa rispetto al terzo. Servono tre punti a Pisa per blindare la Champions e poi finalmente si discuterà del futuro di Conte e di molti senatori. Il futuro dei senatori è legato anche alla permanenza o meno di Conte. Un po’ per il metodo Conte, un po’ perché alcuni sono a fine percorso, un po’ perché altri sono stati utilizzati poco, diciamo che Meret, Lobotka, Anguissa, De Bruyne, Lukaku in ordine sparso potrebbero lasciare il Napoli. Molto dipenderà anche dalla permanenza o meno di Conte. Ne parleranno con De Laurentiis a qualificazione Champions avvenuta e quando ci sarà il faccia a faccia tra allenatore e presidente”.

De Bruyne

In città il partito pro Conte è molto forte

A proposito di Manna su cui c’è l’interesse della Roma.

“Bisogna aspettare la fine del campionato, da quel che ci risulta Manna resta. Ha un contratto di tre anni, magari il presidente gli concederà un adeguamento però vuole continuare a puntare su questo giovane direttore sportivo. Non ci sono dubbi anche perché cambiarlo a giugno rappresenterebbe una problematica dal punto di vista della gestione. Qualche dubbio in più su Conte o meno, l’incontro dirimerà i dubbi che stanno attraversando la città dove il partito pro Conte è molto forte”.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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