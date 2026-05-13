Malagò e Abete si sono candidati ufficialmente alla presidenza Figc

L'ex Coni si è convinto dopo l'appoggio della Serie B, insieme a Serie A, Assocalciatori e Assoallenatori dalla sua parte. Le elezioni saranno il 22 giugno.

L’ex presidente Coni Giovanni Malagò si è ufficialmente candidato alla presidenza della Figc dopo aver ottenuto anche l’appoggio della Lega Serie B. Insieme a lui, anche l’ex Figc Giancarlo Abete. Le elezioni federali sono in programma il 22 giugno. Ricordiamo che Malagò aveva già l’appoggio di Lega Serie A, Assocalciatori e Assoallenatori.

Malagò e Abete, è scontro per la presidenza Figc

Malagò ha depositato stamani la sua candidatura. All’Ansa ha dichiarato: “Lo avevo detto e sono stato di parola. Per rispetto istituzionale della presidente Cio Coventry che era qui a Roma e delle componenti, ho sempre ribadito che avrei sciolto le riserve subito dopo“.

Insieme a lui, c’è anche Abete come candidato, che fu il predecessore di Gabriele Gravina in Figc: “Sono un’espressione di una continuità anche significativa all’interno del mondo della federazione, che non è basata sui poteri forti, ma su un certo tipo di coerenza e certi tipi di comportamento. Sono sereno e fiducioso“, ha commentato dalle dichiarazioni riportate da Sky. “Il rischio del mondo del calcio non è il livello qualitativo delle persone, ma che si individui le persone e non i programmi condivisi“.

Ora la Figc avrà fino al 22 maggio di tempo per pubblicare l’accettazione delle candidature depositate, prima delle elezioni che si terranno il 22 giugno.

L’ex Coni aveva preso tempo inizialmente

L’ex presidente del Coni all’inizio non era convintissimo di ricoprire questa carica, dopo l’addio di Gabriele Gravina avvenuto in seguito al fallimento della Nazionale italiana del terzo Mondiale consecutivo saltato. Dopo aver incontrato i vertici della Serie A, Malagò aveva dichiarato ai media presenti a Milano:

“Questa è una federazione multidisciplinare e rappresenta gli interessi di tutti. Conosco molto bene questo ambiente, sono state due ore di chiacchierata che definirei straordinarie. Hanno parlato tutti, rinsaldando questa fiducia che mi fa molto raggelare nel senso buono del termine. Non so ancora se poterò avanti la mia candidatura, prima devo sentire anche le altre componenti della federazione“. Con l’appoggio della Serie B, si è convinto definitivamente.

I due sono avversari dal 2013

Repubblica lo scorso 13 aprile si era soffermato sulla rivalità tra i due:

Abete e Malagò sono avversari dal 2013, quando il primo sosteneva Lello Pagnozzi nella corsa al Coni da cui uscì invece vincitore l’altro. Che subito tentò di escludere dalla giunta lo stesso Abete. Poi quattro anni di opposizione feroce e ripicche, fino al 2018 quando Abete radunò la coalizione Gravina-Sibilia contro il commissariamento della Federcalcio deciso da Malagò.