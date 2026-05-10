Malagò e la candidatura alla Figc: “Stiamo preparando tutte le carte, uno si fa trovare pronto”

"Stiamo completando alcune riflessioni anche sul programma. Fin dall’inizio ho seguito un criterio di rispetto nei confronti di tutte le componenti"

Dunque, sembra proprio che Malagò stia per sciogliere le sue riserve in maniera positiva. Dopo aver incassato l’appoggio dei club di Serie A, dell’Assocalciatori e degli Allenatori, l’ex numero uno del CONI ha svelato di stare preparando le carte per la candidatura alla presidenza della Figc.

Le parole di Malagò

A margine della Race for the Cure:

“Stiamo completando alcune riflessioni anche sul programma. Fin dall’inizio ho seguito un criterio di rispetto nei confronti delle componenti. Mi auguro che possa arrivare qualche valutazione da parte di qualche componente prima della data del 13 maggio, però stiamo andando avanti con tutta la documentazione, preparando la parte formale e burocratica, che è piuttosto sorprendente. Ci stiamo preparando, uno si fa trovare pronto.”

E il nodo ineleggibilità?

Ricordiamo che secondo quanto aveva riferito l’Ansa, nella partita per la presidenza della Figc si sarebbe affacciata una possibile criticità sull’eleggibilità di Giovanni Malagò.

Alcuni dei suoi oppositori richiamano infatti la possibile applicazione del cosiddetto “cooling off period” (o pantouflage), cioè la norma che prevede un intervallo obbligatorio tra la guida di un ente di controllo e l’assunzione di un incarico in un organismo da esso vigilato. Un principio che, in questo caso, viene collegato al rapporto tra Coni e Figc e che potrebbe finire all’attenzione di autorità come Anac o Antitrust.

Vedremo cosa succederà.