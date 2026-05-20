L’Atalanta è fiduciosa di chiudere con Sarri (Schira)

Il pressing di Giuntoli e dei Percassi, oltre a 3,5 milioni netti per tre anni, sta facendo breccia. Il Comandante può prendere la strada della Padania

Nemmeno oggi si è chiusa la trattativa tra Maurizio Sarri e il Napoli. A questo punto non si sa come andrà a finire. Le vie del calciomercato sono infinite. E pare – almeno stando ai rumors – che il pressing dell’Atalanta dei Percassi e di Giuntoli stia facendo breccia nel tecnico toscano. Sarri, come letto oggi, si aspettava una telefonata da parte di De Laurentiis. Telefonata che non c’è stata. Lui ha parlato “solo” con Manna. Nel Napoli, si sa, comanda solo il presidente. L’ex Comandante lo sa fin troppo bene e ha interpretato la mancata chiamata come un segnale di distanza. Diciamo che il Napoli non ha deciso. Anche se aspettava una risposta da parte dell’allenatore della Lazio. Risposta che non è arrivata.

Sarri, l’offerta dell’Atalanta è superiore a quella del Napoli

In serata Nicolò Schira ha scritto che l’Atalanta è fiduciosa di riuscire a chiudere con l’allenatore che ha lavorato tre anni a Napoli con Giuntoli. I Percassi hanno pronto un triennale a tre milioni e mezzo netti. Non male. Offerta superiore a quella del Napoli.

Vedremo cosa accadrà. Ci troveremmo a dover ringraziare Giuntoli per aver sottratto al Napoli Maurizio Sarri. Ma è presto. Può accadere qualsiasi cosa da un momento all’altro. Secondo alcuni potrebbe accadere persino che Conte rimanesse al suo posto.