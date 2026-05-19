Sarri, Pedullà: l’Atalanta offre più del Napoli (c’è speranza?)

Su X: "Sarri ha voluto aspettare la decisione Napoli sul divorzio con Conte e ora tirerà le somme a stretto giro". L'Atalanta potrebbe offrire anche più di un biennale

Tra Sarri e il Napoli pare che non sia ancora chiusa. Pare. Perché il tecnico della Lazio è nettamente il favorito nella successione ad Antonio Conte. De Laurentiis lo avrebbe individuato come l’uomo giusto per affrontare le prossime due stagioni. Però il Napoli non è l’unico club che sta corteggiando Sarri (che evidentemente sta vivendo una seconda giovinezza pallonara). C’è anche l’Atalanta di Giuntoli che – racconta Alfredo Pedullà giornalista molto informato sulle vicende di casa Sarri – ha offerto più del Napoli. Adesso non sappiamo se De Laurentiis pareggerà l’offerta o se lascerà andare il tecnico.

Sarri deve scegliere: una squadra pronta e già forte oppure un nuovo ciclo?

Scrive Pedullà su X:

Sarri: “Napoli e Atalanta offrono la stessa durata (biennale), ma la cifra della Dea è più alta (e la durata potrebbe cambiare) rispetto ai 2,7 milioni più bonus di Adl. Sarri riflette su molte cose: una squadra pronta e già forte oppure un nuovo ciclo. La Champions o la Conference. Un presidente che conosce o un tandem (Giuntoli-Pompilio) che lo stima da sempre, oltre che una proprietà di spessore. Valutazioni di ogni tipo, riserve da sciogliere. Lui ha comunque voluto aspettare la decisione Napoli sul divorzio con Conte e ora tirerà le somme a stretto giro”.

#Sarri: #Napoli e #Atalanta offrono la stessa durata (biennale), ma la cifra della Dea è più alta (e la durata potrebbe cambiare) rispetto ai 2,7 milioni più bonus di ADL. Sarri riflette su molte cose: una squadra pronta e già forte oppure un nuovo ciclo. La Champions o la… https://t.co/mBfK47WeIC — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 19, 2026

Sarri tornerebbe a Napoli otto anni dopo. Il suo fu il triennio dal 2015 al 2018. Con due secondi posti e un terzo posto. E il celebre secondo posto a 91 punti prima di andare al Chelsea e poi alla Juventus.

Sarri arrivò a Napoli in compagnia di Giuntoli. I due si stimano molto.