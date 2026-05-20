Sarri tentenna, De Laurentiis non l’ha mai chiamato: contatti solo con Manna

Sa anche che le minestre riscaldate sono spesso insipide ed è consapevole che le aspettative della città nei suoi confronti sono altissime

Maurizio Sarri si aspettava una telefonata da Aurelio De Laurentiis. Telefonata che fin qui non è ancora arrivata. E questo lo ha indotto a riflettere. È fortemente tentato dal ritorno a Napoli. È certamente un sogno per lui. Lo desidera fortemente. Però gli sono tornati alla memoria i tre anni burrascosi col presidente e poi è rimasto colpito che i contatti li ha avuti unicamente con il direttore sportivo Giovanni Manna.

Sarri è consapevole che la città vuole rivedere quel Napoli di Sarri

Scrive Il Mattino, con Pino Taormina, che è rimasto molto colpito da questo e aggiunge che l’opzione Allegri ha fatto qualche passo in avanti. :

Anche Repubblica Napoli, con Marco Azzi, scrive dei dubbi del fu Comandante:

Maurizio Sarri tentenna, sapendo che le minestre riscaldate spesso vengono insipide e poco rassicurato dai contatti (gli unici) con il direttore sportivo Giovanni Manna. Le aspettative per il “sarrismo bis” tra i tifosi sarebbero enormi e per questo il Comandante valuta pure l’offerta di un triennale ricevuta dall’Atalanta, dove ad attenderlo con le braccia aperte c’è Cristiano Giuntoli. ADL aspetta una risposta entro 48 ore e nel frattempo tiene vivi i contatti anche con Massimiliano Allegri, ai ferri corti con il Milan.