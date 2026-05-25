La crisi del Real Madrid si riflette anche nella Spagna: nessun calciatore dei blancos convocato per i Mondiali

E' la prima volta nella storia. Ce ne sono otto del Barcellona, tra cui Lamine Yamal. Carvajal escluso ufficialmente. Fuori anche Huijsen, Fran García e Gonzalo García

Il ct della Spagna Luis De La Fuente ha comunicato i 26 convocati per i prossimi Mondiali che si disputeranno negli Stati Uniti, Messico e Canada. E per la prima volta nella storia, non c’è alcun giocatore del Real Madrid; i sette iberici che militano nei blancos (Carvajal su tutti) sono stati esclusi dal ct, mentre ce ne sono otto del Barcellona. Ci sarà Lamine Yamal, che sta recuperando dall’infortunio al bicipite femorale.

La Spagna non porta giocatori del Real Madrid ai Mondiali

Solamente in Germania 2006 e Russia 2018 i giocatori del Real erano di numero superiore a quelli del Barça; già se consideriamo il precedente Mondiale, Qatar 2022 con Luis Enrique in panchina, i calciatori delle file blaugrana erano sette, mentre ne erano solamente due i blancos.

Era già quasi scontato che Dani Carvajal fosse fuori dalla lista dei convocati, ma, secondo quanto scrive Mundo Deportivo:

ci si aspettava che Dean Huijsen sarebbe stato chiamato da Luis de la Fuente e alla fine non è stato così. Anche Fran García e Gonzalo García erano nella lista dei pre-convocati, ma né l’uno e né l’altro sono poi stati chiamati ufficialmente. L’attaccante, però, è tra i nove giocatori “in riserva” selezionati dal ct.

I convocati della Roja

Di seguito, la lista dei 26 convocati di De La Fuente.

Portieri: Unai Simòn (Atletico Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcìa (Barcellona).

Difensori: Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayern Leverkusen), Pau Cubarsì (Barcellona), Aymeric Laporte (Atletico Bilbao), Marc Pubill (Atletico Madrid), Eric Garcìa (Barcellona), Marcos Lorente (Atletico Madrid), Pedro Porro (Totthenham).

Centrocampisti: Pedri (Barcellona), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Martin Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcellona), Rodri (Manchester City), Alex Baena (Atletico Madrid), Mikel Merino (Arsenal).

Attaccanti: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (Barcellona), Nico Williams (Atletico Bilbao), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (Barcellona), Borja Iglesias (Celta Vigo), Victor Munoz (Osasuna), Lamine Yamal (Barcellona).