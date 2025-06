Luis Enrique ammette l’errore su Fabian Ruiz, lo fece fuori perché lo considerava una spia (El País)

Secondo quanto riporta El País, l’ex calciatore spagnolo e attuale allenatore del Psg Luis Enrique, si è ricreduto sul valore del calciatore 29enne. «Il 7 giugno 2019, Fabián Ruiz ha fatto il suo debutto con la nazionale spagnola. Da allora, ha giocato 38 partite con la Roja, senza mai perdere» scrive il giornalista Giovanni Irigoyen.

L’errore di Enrique

Come riferisce il quotidiano spagnolo, nonostante i successi, Luis Enrique sospettava che il centrocampista potesse dare in pasto alla stampa la formazione spagnola per la semifinale da giocare contro l’Italia. E continua: «Sebbene il sospetto non sia mai stato confermato, Luis Enrique non ha più convocato Fabián. Ha perso la qualificazione per le Final Four di Nations League del 2023 e la Coppa del Mondo in Qatar». Il tempo è galatuomo e l’allenatore del Psg ha avuto modo di testare le capacità di Fabian Ruiz, rivalutandolo. Lo ammette nelle sue dichiarazioni riportate dal giornales: «Forse quando siamo arrivati ​​al Psg, pensavo che Fabián non sarebbe stato molto importante. Ho persino fatto qualche battuta su di lui. Non portarlo al Mondiale è stato un errore. Mi assumo la responsabilità. È un calciatore incredibile».

Luis de la Fuente ci ha sempre creduto

Il ct spagnolo invece non ha mai avuto dubbi sul calciatore: «Cosa posso dire di Fabián! È un giocatore eccezionale, di livello mondiale. Se non si chiamasse Fabián, se ne parlerebbe molto di più. Conosciamo il suo potenziale. Vorrei che riconoscessimo e valorizzassimo quello che ha fatto, perché hanno vinto tutto fin da quando erano bambini. E hanno avuto una carriera enorme nei loro club». El País infatti evidenzia come De la Fuente abbia sempre convocato Fabian nella nazionale.

Le parole di Fabian

Anche con il Psg Fabian non perde. E con la nazionale spagnola è pronto ad affrontare il Portogallo insieme a Pedri e Zubimendi. Il centrocampista non nasconde il suo entusiasmo: «Sono felice di essere qui, di poter giocare un’altra finale e provare a vincere altri titoli». Con queste parole si conclude l’articolo.