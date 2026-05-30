Kvaratskhelia avrebbe potuto affrontare l’Arsenal molto prima: Tottenham, West Ham e Newcastle erano su di lui

Prima che arrivasse a Napoli, il Telegraph svela che gli Spurs ritennero eccessiva la richiesta del Rubin Kazan di 20 milioni e che i nuovi proprietari sauditi del Newcastle si sono pentiti di non aver mai presentato un'offerta.

Kvaratskhelia ha solo la Champions per ambire al Pallone d’oro

Il Telegraph dedica un dossier a Khvicha Kvaratskhelia, che oggi alle 18 ha un appuntamento importante: disputerà la sua seconda finale di Champions League consecutiva, con la maglia del Psg, contro l’Arsenal. L’ala georgiana è uno dei candidati al prossimo Pallone d’oro e questo match potrebbe rappresentare la svolta, poiché non disputerà i prossimi Mondiali.

E’ arrivato al Psg dal Napoli nel gennaio 2025 per 70 milioni di euro, ma in realtà Kvaratskhelia era stato cercato anche da diversi club inglesi; avrebbe dunque potuto affrontare l’Arsenal già molto prima di questa finale.

Sul georgiano c’erano tre club inglesi

Il quotidiano britannico scrive:

Essere georgiano ha avuto un ruolo importante nel percorso della sua carriera. Anzi, è considerato uno dei motivi principali per cui è sfuggito ai radar della Premier League, con il Tottenham indicato come il principale responsabile, finendo poi in Francia anziché in Inghilterra.

Il Rubin Kazan era convinto delle sue qualità. Il loro allenatore, Leonid Slutsky, lo proponeva a diversi club. Il Tottenham mostrò interesse e si svolsero varie videochiamate, ma il club inglese giudicò eccessiva la richiesta di 20 milioni. Finì per proporre un prestito, formula che non sarebbe mai stata accettata. Anche il West Ham si interessò al giocatore, ma preferì spendere ancora di più — fino a 35 milioni di euro — per un altro calciatore, Nikola Vlašić. Nei primi mesi della nuova proprietà saudita del Newcastle, Kvaratskhelia figurava tra i possibili obiettivi. Tuttavia, i nuovi proprietari, decisero di non presentare alcuna offerta. È una scelta di cui oggi si pentono.