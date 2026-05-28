Per De Laurentiis il diavolo veste Kvaratskhelia, Le Parisien lo include tra chi lo ritiene un traditore

I tifosi del Napoli hanno fin da subito battezzato il georgiano come "Kvaradona", oggi molti di loro sono ammirati dalle sue imprese col Psg. Ma c'è un 20% che non lo ha perdonato.

Khvicha Kvaratskhelia sabato giocherà la sua seconda finale di Champions League consecutiva, con la maglia del Psg. Fu il Napoli a lanciare il georgiano nella stagione 2022-23, quando vinse il terzo scudetto dopo trentatré anni dall’ultimo. Da allora, Kvara diventò “Kvaradona” per tutti i tifosi azzurri.

Come Kvaratskhelia è diventato “Kvaradona” a Napoli

Le Parisien racconta di come il georgiano sia diventato un idolo in città quasi fin da subito:

A Napoli, da quarant’anni, convivono due religioni. Due idoli vengono celebrati: Gesù e Diego Maradona. Da quando, nel 1987, regalò al capoluogo campano il primo titolo di campione d’Italia, l’argentino è stato divinizzato. E ancora di più dopo la sua morte. Al Napoli, i tifosi hanno visto passare grandi giocatori negli ultimi decenni, ma nessuno poteva superare l’aura di Maradona.

Ma il georgiano è stato rapidamente soprannominato Kvaradona. Quattro sillabe che raccontano quanto l’ala oggi al Psg abbia fatto impazzire l’ex stadio San Paolo, ribattezzato Stadio Diego Armando Maradona dieci giorni dopo la morte dell’idolo. Il soprannome avrebbe potuto essere pesante da portare, ma Kvaratskhelia lo ha accettato. Molti tifosi del Napoli restano ancora oggi ammirati dalle sue imprese con la maglia del Psg.

De Laurentiis ancora ce l’ha con lui per il trasferimento al Psg

Ma c’è chi non ha visto di buon occhio il suo trasferimento in Francia:

Mentre Maradona giocò sette stagioni a Napoli, Kvara è rimasto soltanto tre anni prima di trasferirsi, nel gennaio 2025, al Psg per 70 milioni di euro. Il 20% dice che è stato un traditore, e in quella percentuale si può includere Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, che però sa bene che soltanto il Psg poteva offrirgli una cifra simile al momento dell’acquisto. Per De Laurentiis, l’amore dei tifosi parigini non è nulla rispetto a quello che avrebbe ricevuto restando a Napoli. Se Maradona resta Dio, per lui il diavolo veste Kvara.