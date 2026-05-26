Khalaili-Napoli: 20 milioni di valutazione, può diventare il trasferimento più ricco di un israeliano

Il CorSport conferma: Anan Khalaili sarà il primo acquisto del nuovo Napoli. Numeri stagionali pesanti: 6 gol — di cui 3 in Champions, compreso uno all'Atalanta — e 6 assist. Potrebbe diventare il trasferimento più ricco di sempre per un calciatore nato in Israele.

Khalaili-Napoli, conferma importante dal Corriere dello Sport di oggi. Fabio Mandarini, inviato a Napoli, scrive che il terzino destro dell’Union Saint-Gilloise sarà “il primo acquisto molto probabile per rinforzare la fascia destra” del nuovo Napoli post-Conte. Una conferma che si aggiunge ai retroscena dei giorni scorsi: come scrivevamo qui sul Napolista, dal Belgio erano arrivati i 18 milioni a base dell’apertura dell’Union, e il Napoli ha un accordo di massima col giocatore, sta cercando lo sconto finale per chiudere. Oggi il Corriere alza la valutazione e fissa l’asticella: 20 milioni è il dato che mette nero su bianco il quotidiano romano. La trattativa entra nella fase calda.

Cosa scrive il Corriere dello Sport

Mandarini inserisce Khalaili dentro una strategia di mercato più ampia. Il Napoli ricomincia dalle certezze: vengono riscattati Hojlund dallo United (44 milioni che si aggiungono ai 6 del prestito iniziale, scattati con la qualificazione Champions) e Alisson Santos dallo Sporting Lisbona (16,5 milioni più i 3,5 del prestito), si attende l’annuncio ufficiale del rinnovo di Amir Rahmani già firmato, sono in dirittura d’arrivo i prolungamenti di Scott McTominay, Leonardo Spinazzola e Stanley Lobotka.

“E questa la spina dorsale sulla quale fondare il nuovo corso”, sintetizza Mandarini. A questa spina dorsale si aggiunge l’iniezione di freschezza dei 21 anni di Khalaili. L’idea, dice il Corriere, è semplice: permettergli di crescere al fianco di un totem come Giovanni Di Lorenzo, ma «le basi sembrano davvero molto buone».

I numeri stagionali: 6 gol, 3 in Champions, 6 assist

Khalaili arriva dall’Union Saint-Gilloise che ha vinto il double in Belgio: campionato e coppa nella stessa stagione. I numeri personali del terzino destro sono di livello superiore al ruolo:

6 gol complessivi

complessivi 3 di questi in Champions League , compreso uno all’Atalanta

, compreso uno 6 assist stagionali

Numeri da esterno offensivo puro, non da semplice terzino. Per il sistema di Conte (e probabilmente per quello del successore, chiunque sia) questo è il profilo che mancava sulla destra: copertura difensiva da terzino classico più capacità realizzativa e di rifinitura da quinto a tutta fascia. È esattamente quel tipo di giocatore “in respiro della classe” — la frase è del Corriere — che può convivere con un De Bruyne al secondo anno e affiancarsi a Di Lorenzo nella fase difensiva.

Khalaili-Napoli, il record di mercato per Israele

C’è poi un dettaglio che il Corriere mette in evidenza e che vale come storia editoriale a sé. Khalaili è israeliano di Haifa e l’operazione, se chiusa intorno ai 20 milioni come scrive Mandarini, “potrebbe passare alla storia come il primo trasferimento più ricco di sempre di un giocatore nato in Israele”.

Il record attuale è da tempo del trasferimento di Manor Solomon dallo Shakhtar Donetsk al Fulham (in prestito, con riscatto poi al Tottenham per circa 13 milioni), o di Eran Zahavi in Cina. La cifra del Napoli, sui 20 milioni, supererebbe entrambe e diventerebbe un caso anche dal punto di vista geopolitico-sportivo: gli occhi dei media israeliani — scrive il Corriere — seguono il dossier «con estrema attenzione per la partita d’affare».

Il pacchetto difensivo che si delinea

Dietro a Khalaili, il Napoli sta ridisegnando la struttura difensiva su due fronti. In uscita c’è Juan Jesus, che secondo il Corriere domenica scorsa è andato al passo d’addio del Maradona e parte a zero — con lo Sporting Lisbona tra i club sulle sue tracce.

In entrata, oltre a Khalaili, il club valuta Mario Gila, 25 anni, centrale catalano che ha praticamente concluso il suo ciclo con la Lazio. Dopo quattro stagioni e con un anno ancora da spendere prima della scadenza del contratto, Gila non rinnoverà alle cifre attuali e la sua cessione appare ormai inevitabile. La valutazione, scrive Mandarini, si aggira intorno ai 25 milioni. È un’operazione che si lega a quella di Sarri all’Atalanta solo indirettamente — Gila era stato accostato al Napoli anche nell’offerta originale che era stata pensata in un’ipotesi Sarri, ma oggi il dossier è autonomo.

A completare il quadro difensivo, c’è da valutare il rientro di Rafa Marin dal prestito al Villarreal: potrebbe restare, ma molto dipenderà dalle idee del nuovo allenatore.