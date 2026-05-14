Il Napoli ha un accordo di massima con Khalaili, cerca uno sconto dall’Union per chiudere

Il Napoli è ancora a caccia della qualificazione Champions e del colloquio tra Conte e De Laurentiis per stabilire chi sarà alla guida nella prossima stagione, ma intanto si procede a passi spediti sul mercato. C’è da rafforzare la fascia destra e per questo che il nome di Khalaili è il prescelto. Può diventare il primo colpo del Napoli per la prossima stagione. Ma c’è ancora distanza di valutazione economica sul cartellino per il giocatore che tanto piace al Napoli e al ds Manna. Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

“L’esterno israeliano sta vivendo la stagione della consacrazione e col club belga si è anche messo in mostra in Champions League, dove ha realizzato tre reti in 8 presenze. Khalaili nasce come ala offensiva, ma è da esterno a tutta fascia che è esploso”.

Il Napoli vuole uno sconto per Khalaili

L’idea del club sarebbe quella di inserire gradualmente un esterno moderno, capace di coprire tutta la corsia destra e offrire alternative offensive e tattiche, e affiancarlo al capitano Giovanni Di Lorenzo. Ci sarebbe già un accordo di massima col calciatore, secondo la rosea, ma il problema è sul cartellino. L’Union due stagioni fa ha investito 6,5 milioni per acquistarlo dal Maccabi e oggi chiede 25 milioni per lasciarlo partire. Cifra che farebbe di Khalaili il giocatore israeliano più pagato di sempre, ma che il Napoli non sembra disposto a spendere.