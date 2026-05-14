Il Napoli ha un accordo di massima con Khalaili, cerca uno sconto dall’Union per chiudere
La Gazzetta scrive che gli azzurri lavorano per far scendere il prezzo dell'israeliano, al momento chiedono 25 milioni per lasciarlo partire.
Il Napoli è ancora a caccia della qualificazione Champions e del colloquio tra Conte e De Laurentiis per stabilire chi sarà alla guida nella prossima stagione, ma intanto si procede a passi spediti sul mercato. C’è da rafforzare la fascia destra e per questo che il nome di Khalaili è il prescelto. Può diventare il primo colpo del Napoli per la prossima stagione. Ma c’è ancora distanza di valutazione economica sul cartellino per il giocatore che tanto piace al Napoli e al ds Manna. Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.
“L’esterno israeliano sta vivendo la stagione della consacrazione e col club belga si è anche messo in mostra in Champions League, dove ha realizzato tre reti in 8 presenze. Khalaili nasce come ala offensiva, ma è da esterno a tutta fascia che è esploso”.
Il Napoli vuole uno sconto per Khalaili
L’idea del club sarebbe quella di inserire gradualmente un esterno moderno, capace di coprire tutta la corsia destra e offrire alternative offensive e tattiche, e affiancarlo al capitano Giovanni Di Lorenzo. Ci sarebbe già un accordo di massima col calciatore, secondo la rosea, ma il problema è sul cartellino. L’Union due stagioni fa ha investito 6,5 milioni per acquistarlo dal Maccabi e oggi chiede 25 milioni per lasciarlo partire. Cifra che farebbe di Khalaili il giocatore israeliano più pagato di sempre, ma che il Napoli non sembra disposto a spendere.