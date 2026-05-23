Italiano: “Incontrerò la società per il futuro, la Coppa Italia è qualcosa di indelebile”

Vincenzo Italiano a Dazn dopo Bologna-Inter 3-3. Italiano è uno dei nomi accostati al Napoli, in questo momento è considerato persino in pole position anche perché sono saltati tutti gli altri. Anche se nelle ultime ore stanno salendo le quotazioni di Grosso che piace molto a De Laurentiis.

Tutta la curva, tutto lo stadio che canta il suo nome, la curva che chiama lei e il suo staff, che cos’ha adesso dentro? In questi giorni si deciderà il futuro?

“Abbiamo concluso molto bene questi finale di stagione. Siamo stati imbattuti in queste quattro partite. Non avevamo abbandonato nulla per raggiungere l’ottavo posto. Volevamo anche il settimo ma non siamo riusciti a fare un miracolo sportivo. Oggi abbiamo giocato una grande partita contro l’Inter, sono contento. La gente, nonostante gli alti e bassi, ha riconosciuto che è stata una stagione emozionante, anche se qualcosa abbiamo sbagliato. C’è stato il cammino in Europa, la finale di Supercoppa, la stagione è stata lunga e faticosa”.

Italiano e l’incontro in settimana con la società per il suo futuro

Bologna cosa vuole per il prossimo anno: vuole Italiano. Lei che cosa desidera per il prossimo anno?

“Non è la prima volta che rispondo a questa domanda. A volte si crea un po’ di pressione dall’esterno, si creano situazioni che possono disturbare. Come lo scorso anno, incontrerò la società per il futuro. Il prossimo anno non avremo le coppe, dobbiamo programmare qualcosa di diverso, poi trarremo tutte le conclusioni su quello che abbiamo fatto e quello che si andrà a fare”.

Una scelta quindi non c’è.

“A parte il fatto che insieme a questa gente si è vissuto qualcosa che qualche sconfitta o momento negativo non può cancellare. La Coppa Italia è qualcosa di indelebile. Brilla ogni giorno davanti alla nostra mensa. Insieme è stato fatto qualcosa di straordinario. In settimana vedremo. Bisogna programmare per bene. È gente che vorrà continuare a vedere un grande Bologna, bisogna fare le cose per bene. Il campionato è difficile. Ogni tanto qualcuno si può inserire, quel qualcuno può essere il Bologna. Programmando bene, si può fare”.