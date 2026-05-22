Italiano: “Ho ancora un anno di contratto? Lasciamo stare i contratti, gli allenatori sono casi particolari”

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna (forse ancora per poco), ha da poco parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di domani contro l’Inter.

Ecco le sue parole:

“Questo trittico di partite dopo il Cagliari era molto pericoloso perché poteva non regalarci nulla, invece veniamo da due vittorie consecutive. Domani proveremo a chiudere bene facendo una bella partita contro la squadra non solo campione d’Italia ma capace di fare il double. Ci siamo allenati con il sorriso. Dispiace per Orsolini perché siamo riusciti a tutelarlo per tutta la stagione ma per domani lo perdiamo”.

Le parole di Vincenzo Italiano