Napoli, tutte la strade portano a Vincenzo Italiano

È la terza scelta dopo Allegri e Sarri ma è un vecchio pallino di De Laurentiis, come ricorda la Gazzetta. Potrebbe valorizzare Beukema. Ma ha ancora un contratto col Bologna

Esistono solo tre cose in cui riporre incrollabile fede e certezza: le tasse, la morte e Vincenzo Italiano accostato alla panchina del Napoli quando e come si può. Ma a questo punto, se venisse davvero, ci toglieremmo il pensiero. Scherzi a parte, l’addio di Conte, l’inaspettata virata di Sarri verso lidi più tranquilli come Bergamo, il Milan che ha giustamente deciso di blindare Allegri, hanno lasciato De Laurentiis in una situazione non proprio comodissima. Il patron, probabilmente, dovrà piazzare l’ennesima scommessa della sua lunga gestione e questa scommessa potrebbe portare il nome del tecnico di Karlsruhe.

Italiano terza scelta ma comunque un vecchio pallino di Adl. Del resto non è che Italiano può pensare di essere la prima scelta a Napoli che è reduce da un primo e probabilmente un secondo posto.

Il punto di Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta.

Napoli, occhi puntati su Italiano

Si legge sulla Gazzetta:

“La candidatura che sta prendendo corpo nelle ultime ore sarebbe comunque un nome che il presidente ha in mente da tanto tempo. Tutte le strade, adesso, portano a Vincenzo Italiano, che in passato è stato più volte vicino a sedere sulla panchina del Napoli.

E ancora:

“De Laurentiis è un suo estimatore sin dai tempi dello Spezia, quando rimase sorpreso, in positivo, dalla prova dei liguri al Maradona e si presentò nello spogliatoio avversario per complimentarsi con l’attuale tecnico del Bologna, che quest’anno ha rischiato di far saltare con largo anticipo il progetto Conte, aprendo alla crisi di novembre”.

Il tecnico potrebbe valorizzare Beukema che con lui a Bologna ha fatto benissimo.

Il muro del Bologna