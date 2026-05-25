Intanto altri due infortuni muscolari anche nell’ultima partita

Cesare – Caro Guido buona vittoria del Napoli che chiude il campionato al secondo posto. L’Udinese è una squadra fisica che randella uomo contro uomo per 90 minuti e ne sa qualcosa Hojlund picchiato per tutta la partita dal suo marcatore fino alla giusta espulsione. Conte è stato bravo a trasmettere, nella sua partita di commiato da Napoli, le giuste motivazioni e la giusta carica per chiudere al meglio il campionato e la sua esperienza napoletana. Sulla partita c’è poco da dire se non il fatto che se la sono giocata entrambe le squadre e non sembrava affatto l’ultima partita di campionato per due squadre che avevano poco più da chiedere. Qualche osservazione relativa a De Bruyne che al di là di tutte le problematiche e l’andamento sicuramente non soddisfacente di quest’anno, ha dimostrato che quando sta bene sa gioca divinamente al calcio. Altra considerazione su Hojlund che ha dimostrato che quando viene fatto giocare sfruttando al meglio le sue caratteristiche è un ottimo centravanti.

Gli infortuni muscolari hanno condizionato il Napoli

Guido – Una parola su Elmas. Ancora una volta ha dimostrato di essere buono per l’emergenza ed un jolly prezioso. Magari non potrà essere un titolare ma per qualunque tecnico è prezioso.. Poi al di là di tutte le ormai inutili polemiche ci sono da registrare altri due infortuni muscolari con Allison e Lobotka che hanno dovuto anticipatamente lasciare il campo. Infatti dicevo le polemiche e le considerazioni diventano inutili perché Conte ha deciso di andare via ma sicuramente, indipendentemente dalle responsabilità, questi infortuni hanno fortemente condizionato negativamente la stagione del Napoli. E non è affatto dimostrato che la responsabilità sia del tecnico.

Cesare – Considerando come sono andate ieri le partite e con le mancate qualificazioni di Milan e Juventus in Champions la situazione allenatori diventa ancora più complicata. Come dicevamo, Conte va via ma non mi interessa dove andrà (Nazionale o Juventus se mandano via Spalletti) mentre mi interessa il futuro del Napoli e quindi chi sarà il suo prossimo allenatore. Premetto che se Conte avesse accettato il rimodellamento della squadra secondo la politica societaria, sarebbe stato il miglior tecnico possibile (anche perché aveva un altro anno di contratto). Non credo non sia rimasto per le critiche, i veleni e bla bla bla. E per il nuovo allenatore impazza il totonomi ma la verità e lo stato reale delle cose la conosce solo il Presidente che probabilmente tra qualche giorno prima della sua partenza per gli Stati Uniti ci dirà il nome. E infatti bisogna fare molto presto perché inevitabilmente il nuovo tecnico condizionerà i movimenti di mercato.

Va decisa la situazione del portiere

Guido – Sempre seguendo lo svecchiamento della rosa e la riduzione del monte ingaggi, non potendo permettersi il Napoli di spendere come in questa stagione 240 milioni tra mercato estivo ed invernale. In primis va decisa la situazione portiere e capire se rimarranno Meret e Milinkovic Savic ed in tal caso il nuovo allenatore deciderà il titolare oppure si deciderà di cambiare prendendo uno molto forte perché comunque per svariati motivi i due di adesso non convincono a pieno. In difesa tornerà Marianucci e andrà via Juan Jesus ma va preso qualcuno forte perché Di Lorenzo e Rrahamani avranno un anno in più e Buongiorno quest’anno non ha convinto. Inoltre si deve capire se Beukema è recuperabile, visto l’investimento fatto per acquistarlo.

Cesare – A destra si dovrà affiancare per l’età del capitano uno forte che possa in modo adeguato farlo rifiatare nel corso del campionato. A sinistra bisogna capire se come sembra andrà via Spinazzola e come sostituirlo. A centrocampo sicuramente andranno via Anguissa e probabilmente, visto l’ingaggio, anche De Bruyne con Lobotka in forse. Quindi andranno presi 2-3 calciatori con caratteristiche analoghe ai partenti. Sulle ali a sinistra, partendo da Allison, bisogna capire se Noa Lang sarà gradito al nuovo tecnico e se no andrà sostituito. A destra abbiamo oltre che Politano Neres e Vergara e quindi siamo ben messi. Data per scontata la partenza di Lukaku e la conferma di Hojlund, sicuramente ci vuole un altro attaccante forte fisicamente in alternativa al danese non pensando che sarà Lucca. Quindi ci sono tantissime cose da fare e quindi la rapida individuazione del tecnico è fondamentale per poi lasciare l’enorme lavoro a Manna perché al ritiro di Dimaro mancano poco più di 50 giorni.

Il limite di Noa Lang è caratteriale

Guido – Su Noa Lang occorre dire la verità. Il suo limite non è stato di natura tecnica ma caratteriale. Troppe voci girano sulla sua condotta nella vita privata. Sul tecnico tifo fortemente per Allegri. Intanto per i risultati conseguiti. E poi perché dopo una stagione infausta avrà il sangue agli occhi per riscattarsi. Meno mi fido di Italiano o di un giovane con poca esperienza. Il mellone può uscire rosso o bianco e mi chiedo se il Napoli può permettersi un azzardo.

Cesare – Anche se caro Guido non escludo che il Presidente possa stupirci con un allenatore estero di grido. Lasciami sognare.

LE SENTENZE

Meret- Cesare: buono; Guido: buono

Di Lorenzo- Cesare: sufficiente; Guido: : buono

Rrahmani- Cesare: ottimo; Guido: buono

Olivera- Cesare: sufficiente; Guido: buono

Politano- Cesare: sufficiente; Guido: buono

Lobotka- Cesare: sufficiente; Guido: buono

McTominay- Cesare: buono; Guido: buono

Gutierrez- Cesare: sufficiente; Guido: buono

Elmas- Cesare: modesto (flop); Guido: buono

Hojlund- Cesare: buono (top); Guido: buono

Alisson- Cesare: buono; Guido: buono

De Bruyne- Cesare: buono; Guido: buono

Gilmour- Cesare: sufficiente; Guido: buono

Juan Jesus- Cesare: buono; Guido: buono

Mazzocchi- Cesare: s.v.; Guido: s.v.

Contini- Cesare: s.v.; Guido: s.v.

Conte- Cesare: buono; Guido: grandissimo