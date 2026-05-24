Allegri dopo la disfatta: “Quando perdi cinque partite in casa, meriti di stare fuori dalla Champions”

L'allenatore del Milan a Dazn: "siamo stati troppo passivi sul primo e sul secondo gol, non era mai successo. La componente nervosa ha segnato il match"

Massimiliano Allegri è il grande sconfitto della serata. Al suo Milan sarebbe bastato un pareggio per entrare in Champions. Invece ha perso in casa 1-2 contro il Cagliari dopo essere passato in vantaggio dopo due minuti con Saelemaekers. L’intervista a Dazn.

“Quando perdi cinque partite in casa come abbiamo fatto noi, quattro nel girone di ritorno, vuol dire che abbiamo meritato la posizione. La , partita si era messo bene, ci siamo sciolti, abbiamo difeso molto male come squadra. Ai ragazzi non ho da rimproverare niente, hanno fatto tutto il possibile per entrare in Champions”.

Allegri: “Il futuro? In questo momento sono arrabbiato”

Il suo futuro?

“In questo momento sono dispiaciuto arrabbiato perché siamo rimasti fuori dalla Champions, nessuno si sarebbe aspettato una sconfitta del genere dopo la vittoria col Genoa. Questo è lo sport, bisogna accettarlo. Bisogna analizzare tutta l’annata. Ripeto: ai ragazzi non ho nulla da rimpoverare, hanno messo in campo tutto quello che avevano”.

Sei partite perse dal derby. Che cosa è successo? Come mai così tante sconfitte, sono tante per un allenatore esperto come te.

Allegri:”Il motivo non lo so, abbiamo sbagliato, ho sbagliato qualcosa in queste sei sconfitte. A Genova l’avevamo rimessa in piedi. Il risultato fa pendere il giudizio da una parte o dall’altra. Bisogna essere lucidi nel giudicare l’annata”.

“Dovranno essere fatte valutazioni su tutta l’annata”

Vi è mancata la cattiveria necessaria?

Allegri: “La parte nervosa ha segnato molto la partita, siamo stati troppo passivi sul primo e sul secondo gol, non era mai successo. A Genova avevamo fatto meglio”.

Cosa manca al Milan per avere una società forte?

“Questo non lo so. Il pensiero va solo al risultato che non abbiamo raggiunto che è la cosa più importante, dovranno essere fatte valutazioni su tutta l’annata. Sono stati commessi errori sotto tutti i punti di vista”.

De Laurentiis in conferenza aveva detto che bisognava attendere il risultato delle partite di questa sera per capire anche chi sarebbe stato il futuro allenatore del Napoli.