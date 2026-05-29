Il Napoli si è inserito per Vlahovic che si libera a parametro zero

Lo confermano Schira su X e TuttoSport: l'attaccante serbo si libera a parametro zero dalla Juventus. Manna, che conosce Dusan dai tempi bianconeri, ha avviato i primi contatti.

Il Napoli si è inserito nella corsa per Dusan Vlahovic. A confermarlo è l’esperto di mercato Niccolò Schira, che su X rilancia l’indiscrezione lanciata in mattinata da TuttoSport: “Gli azzurri hanno chiesto informazioni per Dusan Vlahovic», scrive Schira, e l’attaccante serbo «si libera a parametro zero”. Una pista nuova per la trattativa Vlahovic-Napoli, che si aggiunge a un quadro internazionale già affollato.

La situazione: Vlahovic in stallo con la Juve

Il punto di partenza è la rottura tra l’attaccante e i bianconeri. Come avevamo già raccontato, il club torinese è convinto di aver fatto il massimo per trattenerlo, ma Vlahovic la pensa diversamente. Sul giocatore si sono mossi il Bayern Monaco, che ha ripreso i contatti, l’Atletico Madrid, che ci pensa, e il Newcastle, che può convincerlo con una proposta economica importante. Nelle ultime ore, appunto, si è inserito anche il Napoli.

Perché il Napoli ha acceso i radar

Secondo TuttoSport il filo che lega Vlahovic agli azzurri passa da Castel Volturno: “Giovanni Manna conosce Dusan dai tempi della Juve”, scrive il quotidiano, e il direttore sportivo “ha avviato i primi contatti con l’entourage dell’attaccante, in particolare con papà Milos”. Piace, molto, anche ad Allegri cui piace, e molto, anche Hojlund.

La ragione dell’interessamento è strutturale. Il Napoli, che ha aperto la pratica per liquidare Lukaku anche a parametro zero, deve trovare un nuovo centravanti. TuttoSport è netto: “il riscatto dal Manchester United di Hojlund e il ritorno alla base di Lucca non bastano” per un attacco che dovrà reggere tre competizioni. Da qui la mossa su Vlahovic, in un Napoli che con Allegri ripartirà dal 4-3-3 con Hojlund nel ruolo di nuovo Morata.

La strategia di Manna: pareggiare la Juve, ma con calma

La prospettiva economica è chiara. Sempre TuttoSport spiega che “il Napoli sonda Vlahovic con la prospettiva di pareggiare la proposta della Juve”. Ma il fatto che Manna abbia acceso i radar non significa che la questione si chiuda a stretto giro, anzi. Il motivo, scrive il quotidiano, è “la volontà di Dusan di aspettare” un eventuale passo in avanti dei bianconeri.

Tradotto: Vlahovic non ha fretta di scegliere, perché spera ancora in un rilancio della Juventus. Il Napoli si è messo in lista, ha fatto sapere di esserci, ma sa di dover aspettare i tempi del giocatore. Una mossa di posizionamento, più che un affondo immediato.