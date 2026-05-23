“Il Napoli ha chiesto una garanzia per Osimhen, una cosa mai vista”, il retroscena del presidente del Galatasaray

Ad Ht Spor: "Si sono appoggiati al direttore generale di UniCredit, che è partner del gruppo Koç, come riferimento. Una parte l’abbiamo pagata in anticipo, un’altra l’ho versata tramite la mia azienda, 35 milioni".

Il presidente del Galatasaray Dursun Özbek ha raccontato al canale tv Ht Spor i retroscena legati all’operazione che ha portato Victor Osimhen in Turchia per 75 milioni dal Napoli. L’attaccante nigeriano ha vinto quest’anno il campionato con il club, segnando 22 gol in tutte le competizioni.

Il presidente del Galatasaray svela i retroscena dell’acquisto di Osimhen

Özbek ha rivelato che il club di Aurelio De Laurentiis aveva richiesto particolari garanzie per la cessione di Osimhen: “Il Napoli ha chiesto una garanzia per lui. È la prima volta che vedo una cosa del genere. In realtà, le procedure sono già molto rigide normalmente. Si sono appoggiati al direttore generale di UniCredit, che è partner del gruppo Koç, come riferimento“.

Anche la fase di pagamento, sottolinea il presidente del Galatasaray, è stata complessa: “Una parte l’abbiamo pagata in anticipo, un’altra parte l’ho versata tramite la mia azienda, 35 milioni di euro dalla mia società. È stato un trasferimento davvero molto difficile da questo punto di vista“.

Dopo una stagione in prestito, Victor Osimhen è diventato poi a tutti gli effetti un calciatore del club turco, anche se quest’estate non riuscirà a mettersi in mostra ai Mondiali, visto che la Nigeria non è riuscita a qualificarsi.