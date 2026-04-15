Falso in bilancio. Per l'avvocato difensore è nullo il decreto che ha disposto il rinvio a giudizio. Il pm ha accolto la richiesta, si deciderà il 20 maggio. Tra i testimoni anche Osimhen e Giuntoli

De Laurentiis forse non andrà a processo per Osimhen, si torna davanti al giudice

La notizia la leggiamo su CalcioeFinanza che riprende una nota della agenzia di stampa Ansa.

Aurelio De Laurentiis potrebbe dover ricomparire davanti al giudice dell’udienza preliminare in merito al procedimento portato avanti dalla Procura di Roma per cui gli si contesta il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021.

Imputato è anche l’ad Andrea Chiavelli. De Laurentiis era stato rinviato a giudizio per falso in bilancio.

Riporta il giornale on line che

Nel corso della prima udienza svoltasi oggi davanti ai giudici della nona sezione collegiale del tribunale capitolino, il difensore del club azzurro, Lorenzo Contrada, ha eccepito una nullità assoluta del decreto che ha disposto il giudizio, il 20 novembre scorso, e tutti gli atti successivi per mancata notifica. È stata quindi sollecitata la remissione degli atti al gup e «che resti unitaria» la trattazione del procedimento.

Una richiesta ritenuta fondata dal pubblico ministero Lorenzo Del Giudice e sulla quale il tribunale si è riservato di decidere nell’udienza del 20 maggio prossimo. Il processo potrebbe quindi tornare all’attenzione di un altro gup.

Al centro del procedimento presunte plusvalenze fittizie nella compravendita dalla Roma del difensore Kostas Manolas nell’estate del 2019 e dell’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille. In base a quanto si apprende nelle liste testi che verranno depositate sono presenti lo stesso Osimhen, l’ex direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli e i calciatori coinvolti nelle compravendita tra i club.