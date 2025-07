Osimhen, il Galatasaray accetta le condizioni del Napoli sul pagamento (Pedullà)

L'esperto di mercato su X: "Il Galatasaray ha preannunciato stamattina al Napoli che presenterà una lettera di credito. Oggi lavoro con le banche per coprire la cifra di 75 milioni e garantirla con dilazioni entro e non oltre il 2026".

Arrivano nuovi aggiornamenti in merito alla lunga telenovela riguardante il futuro di Victor Osimhen. Dopo le condizioni imposte dal Napoli, il Galatasaray avrebbe comunicato al club azzurro la volontà di formulare una nuova offerta con le garanzie richieste da De Laurentiis. A riferire la notizia è l’esperto di mercato Alfredo Pedulla tramite un post su “X”.

Le ultime su Osimhen-Galatasaray

Di seguito quanto scritto dal noto giornalista:

“Il Galatasaray ha preannunciato stamattina al Napoli che presenterà una lettera di credito (più che una fideiussione). Oggi lavoro con le banche per coprire la cifra di 75 milioni e garantirla con dilazioni entro e non oltre il 2026. Possibile che ci voglia qualche giorno in più (tempi tecnici), Osimhen continuerà ad aspettare”.

Leggi anche: L’Inter vuole Lookman e Lookman vuole l’Inter. La priorità del Napoli è Ndoye (Cds)

Lucca, fumata bianca in arrivo: scambio di documenti in corso tra Napoli e Udinese (Di Marzio)

Lorenzo Lucca e il Napoli, si avvicina sempre di più la fumata bianca. Dopo la svolta degli ultimi giorni, è giunto il momento dello scambio di documenti con l’Udinese. A riferirlo è Gianluca Di Marzo, esperto di mercato Sky, tramite il proprio sito ufficiale.

Lucca-Napoli, le ultime di Gianluca Di Marzio

Di seguito quanto scrive Di Marzio sull’imminente chiusura dell’affare:

“Sta per arrivare a una conclusione la lunga operazione che ha coinvolto Napoli e Udinese per Lorenzo Lucca. I due club stanno scambiando nel pomeriggio di mercoledì 16 giugno tutti i documenti. Manca sempre meno dunque all’arrivo dell’attaccante alla corte di Antonio Conte, che potrà abbracciare un altro rinforzo arrivato dal mercato. Napoli che è senza dubbio tra le formazioni più attive in questa sessione di calciomercato, in attesa di novità per la situazione legata a Osimhen in uscita”.