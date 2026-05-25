Il Napoli biondo e l’addio di Conte magnifico insopportabile

Il malloppo Champions va a chi gioca meglio. E a chi ha comprato Malen a gennaio. Chi ha preso Füllkrug e gioca male, è giusto che sia punito

FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni)

COMMENTO ALLA 38° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2025-26

Finisce qui.

Con una partita che è la sintesi di una annata.

Una vittoria striminzita e due infortuni muscolari.

Una vittoria che regala un onorevolissimo secondo posto.

Confezionata da due simboli della squadra.

Erasmo e il Re.

Il Napoli biondo.

Club al quale appartengono anche Scott e Gutierrez.

E anche l’Albatros del Friuli.

Conte, un condottiero è indifferente alle fronde avverse

Il Feroce Salentino consegna il secondo posto e lascia.

Perché non ha sentito la compattezza della tifoseria.

Perché si è sentito ingiustamente attaccato da certa stampa locale.

Dichiarazione che forse poteva risparmiarsi, dopo due anni straordinari.

Un condottiero è indifferente alle fronde avverse.

E non perde il tempo sui social a contare i like positivi e quelli negativi.

Ingeneroso poi contro una tifoseria che lo ha fatto Santo e probabilmente in due anni non gli ha fatto pagare un solo caffè al bar.

La verità è nota.

Lui è un vincente.

Ma è un maniaco ossessivo.

Un tormentoso, opprimente e assillante.

È così insopportabile che dopo due anni nessuno lo regge più.

Sarà duro trovarne uno come lui

E inoltre ha una fragilità.

Lui nel guidare una squadra mette una quantità tale di energia, di carica emotiva che dura massimo due anni.

Poi si esaurisce.

Finito il carburante.

E per rifare il pieno, per ricaricare le batterie, ha bisogno di nuovi stimoli.

E allora, buon viaggio mister. È stato bello vincere con te.

Ora sarà dura.

Perché trovarne uno così, è difficile.

A volte mi addormento e qualche volta sogno perché so sognare. E allora sogno Klopp.

Folle finale di campionato.

Il malloppo Champions va a chi gioca meglio.

Ed è giusto così.

Il malloppo Champions va a chi gioca meglio.

È giusto che chi ha preso Malen a gennaio sia premiato.

E chi invece a gennaio ha preso Füllkrug sia punito.

Certo rimane la sorpresa di vedere il Diavolo prenderle a San Siro da un Cagliari ormai pago.

Sorprende come Acciughina si sia involuto a questo punto.

Ma come gioca male il Diavolo, proprio nessuno.

Calato Modric, buio pesto.

Premiato chi gioca meglio.

E Cesc, giocando alla grande, domina gli Stradivari che pure erano alla partita della salvezza.

Prima Champions per i lariani che entrano nella storia.

Anche la Vecchia gioca male.

E anche lei è fuori dal calcio che conta.

A cinque giornate dalla fine gli ergastolani avevano cinque punti di vantaggio su Como e Roma.

Nel Derby si fanno rimontare due gol dal Toro.

Derby che non si è giocato in contemporanea per via degli scontri fra i teppisti tifosi.

Pare ci sarà una settimana di polemiche e ricorsi al Tar.

Il giusto finale di stagione dell’orrore di un campionato dell’orrore.

Da rifondare tutto.

Il Lecce si salva ed è un sollievo.

Uno sbuffo leggero di tiepido vento del sud ad alleviare la bruma noiosa di questo cupo campionato dell’Italia Settentrionale.