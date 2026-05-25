Il Como dalla Serie D alla Champions in sette anni, il Guardian celebra il successo di Fabregas

Hanno dominato contro la Cremonese e approfittato dello scivolone del Milan. "Un modello calcistico coerente e convincente", scrive il quotidiano britannico.

Nella serata di ieri c’è stata la lotta Champions e quella salvezza in Serie A. Alla fine, Roma e Como sono riuscite ad arrivare rispettivamente terza e quarta, mentre Milan e Juventus andranno a disputare l’Europa League nella prossima stagione. A sorprendere è stata certamente la squadra di Fabregas, arrivata in A lo scorso anno dopo aver fatto un percorso lungo sette anni che li ha portati dalla Serie D fino alla qualificazione in Champions.

Como in Champions grazie alla sconfitta del Milan

Scrive Nicky Bandini sul Guardian:

La serata era iniziata con Milan e Roma a occupare gli ultimi due posti validi per la Champions League, entrambe con due punti di vantaggio su Como e Juventus. Gli scontri diretti come criterio di spareggio in Serie A lasciavano aperti diversi possibili scenari.

I giallorossi hanno superato il Verona 2-0 e ora restava dunque un solo posto per la Champions:

Il Milan avrebbe raggiunto Roma, Inter e Napoli in Champions League vincendo in casa contro il Cagliari, sedicesimo in classifica. Ma è stato punito sui calci piazzati: prima il pareggio del Cagliari su calcio d’angolo, poi il vantaggio dei rossoblù nato da una punizione. Il Milan non è riuscito a reagire. Questa sconfitta ha aperto la porta al Como. Doveva essere la partita più difficile, in trasferta contro la Cremonese, che aveva bisogno di vincere e sperare che il Lecce perdesse punti per restare in Serie A. Ma il Como è stato superiore. Non c’erano dubbi sul dominio della squadra di Cesc Fabregas: il 4-1 finale riflette pienamente l’andamento della gara.

La chiave della squadra di Fabregas è stata un mercato vincente

Da neopromosso lo scorso anno in Serie A, il Como è riuscito ad agganciare la qualificazione in Champions grazie anche alle due vittorie contro la Juventus in campionato in questa stagione. Conclude il Guardian:

I lariani, in sette anni, sono passati dalla Serie D fino alla Champions League. Hanno speso molto sul mercato, ma molti altri club hanno fatto lo stesso senza costruire un modello calcistico così coerente e convincente. In effetti, la vittoria del Como bastava da sola a garantirgli la qualificazione anche senza conoscere il risultato della Juventus, poiché aveva battuto i bianconeri sia all’andata che al ritorno. La prossima stagione sarà la prima dal 1991-92 in cui né Juventus e né Milan si qualificheranno alla massima competizione europea.