Il Bari di De Laurentiis finisce in Serie C: presidenza disastrosa

A Bari la presidenza De Laurentiis è stata un disastro. Questa sera i galletti sono finiti in Serie C dopo il pareggio per 0-0 contro il SudTirol. Una serata da incubo per i tifosi della Bari (la squadra di calcio in città è declinata al femminile). Otto anni presidenza che sono stati un disastro, un fallimento. Aurelio aveva preso il Bari nell’estate del 2018 dalle mani dell’allora sindaco Decaro che aveva deciso lui proprio per fare tornare grande la squadra della città. Quantomeno riportarla in Serie A. E invece questa sera sono finiti in Serie C. Va ricordato che tre anni fa sono arrivati a un passo dalla promozione: nello spareggio promozione contro il Cagliari di Ranieri, i baresi sono stati a un passo dalla vittoria ma nel recupero arrivò il gol di Pavoletti. Da allora, società e squadra non si sono più riprese.

Bari di De Laurentiis, gestione dilettantesca

I De Laurentiis (soprattutto il figlio Luigi visto che è lui a metterci la faccia) sono stati da sempre contestati. In particolare negli ultimi anni. La gestione del club è stata dilettantesca. Errori su errori, zero programmazione, tanta approssimazione, continui cambi di traiettoria. I tifosi del Bari hanno spesso contestato soprattutto l’essere considerati succursale del Napoli.

Non sappiamo se De Laurentiis a questo punto proseguirà. Vedremo anche cos’accadrà in città. I tifosi hanno contestato in continuazione la società. Si è creato un clima come quello c’è a Roma per la Lazio di Lotito e che c’era a Napoli fino a qualche anno fa.

A dicembre 2025 il figlio Luigi aveva detto che stava lavorando per trovare un socio, ora forse dovrà accelerare.