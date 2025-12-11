Bari, De Laurentiis: «Sto lavorando per trovare un socio estero che potrà affiancarci»

«Quest’anno il nostro obiettivo è consegnare la squadra e il brand, dopo tanti anni di lavoro, a una realtà solida che possa portare il Bari in Serie A».

Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha illustrato in modo chiaro i piani della proprietà per il futuro del club, anche in vista della scadenza della deroga sulla multiproprietà prevista per l’ammissione ai campionati 2028/29. Come noto, la FilmAuro della famiglia De Laurentiis possiede anche il Napoli e, entro quella data, non potrà più detenere entrambe le società. Ecco quanto dichiarato:

«Sto lavorando per trovare quel socio estero che potrà arrivare e affiancarci. Mi auguro che possa accadere nell’arco di questo anno, di questo 2026 che arriva, sarebbe importante perché dobbiamo costruire insieme un percorso, dobbiamo continuare a salire come abbiamo sempre fatto.

Le parole di Luigi De Laurentiis

Le voci sull’investitore sono sempre le stesse: si tratterebbe di una figura importante con base negli Stati Uniti. De Laurentiis cita un socio estero, ma non è escluso che possano farsi avanti anche potenziali investitori italiani.

«Ci teniamo a condividere con voi questo percorso perché è importante che anche voi sappiate in quale direzione sta andando l’azienda. Detto questo, ci tengo anche a dire che i nostri rapporti con le istituzioni, col Comune, sono ottimi. Le relazioni sono solidissime e questo è anche molto importante».

Il presidente, figlio del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, ha concluso:

«Lo dico per trasparenza, perché è importante anche capire qual è il futuro. L’ho detto in conferenza stampa: quest’anno per noi il traguardo è consegnare questa squadra, questo brand, dopo tanti anni di lavoro, a una realtà molto solida per arrivare in serie A. Quindi questo è un qualcosa di concreto e importante».

Bari agli americani?

Scrive il Corriere del Mezzogiorno:

“Il Bari agli americani. Una voce che da tempo, addirittura da anni, circola negli ambienti vicini ai De Laurentiis, e che di tanto in tanto torna a far rumore. Sta capitando anche ora, con una forza che i prossimi mesi serviranno a quantificare. Al momento, intendiamoci, sarebbero solo colloqui, scambi di idee e non di documenti.

Il nome del fondo è ancora top secret, ma potrebbe trattarsi dello stesso che due anni fa, quando il Bari lottava per qualcosa di addirittura superiore ai play off, espresse con forza il suo interesse, al punto da essere posizionato in pole position nella corsa all’acquisizione del club“. E continua: “Dalla società di via Torrebella fanno filtrare che nulla di quello che si dice in giro risponde a verità, che per ora la concretezza sarebbe pari a zero e che non ci sarebbe alcuna svolta in vista”.

In merito ai soggetti interessati, Repubblica aggiunge come “il primo pensiero vada subito agli importanti contatti che la proprietà ha allacciato negli Stati Uniti e c’è chi si è spinto a ipotizzare che i presunti imprenditori a stelle e a strisce interessati ai pugliesi abbiano già effettuato altri investimenti nel nostro calcio. Da escludere, invece, un possibile ritorno di fiamma da parte dell’emiro del Kuwait”.