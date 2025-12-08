«Qui non è Napoli, questo non è il tuo film, Bari non è per te, De Laurentiis vattene», la contestazione dei tifosi

È in programma per oggi lunedì 8 dicembre la manifestazione a Bari contro la famiglia De Laurentiis che secondo la tifoseria e la città tiene in ostaggio il Bari Calcio. Bari che naviga nei bassifondi della classifica di Serie B, ha cambiato allenatore e il nuovo tecnico – Vivarini – ha esordito con una sconfitta per 5-0 a Empoli. Sul volo di ritorno c’è stata una lite accesa tra alcuni tifosi e alcuni calciatori.

Il Quotidiano di Puglia nella sua edizione online ha riportato gli esisti della manifestazione odierna

“«Qui non è Napoli, questo non è il tuo film, Bari non è per te, De Laurentiis vattene». I tifosi del Bari, come annunciato, tornano in piazza per protestare contro la propria società e contro la multiproprietà, con la famiglia De Laurentiis che gestisce sia il Napoli che il club biancorosso. Un aspetto, questo, che avrebbe limitato – secondo la piazza – le ambizioni del Bari, visto che in caso di promozione in Serie A De Laurentiis dovrà vendere la società entro pochi giorni. E il Bari, al di là del primo anno di B con la promozione in Serie A sfiorata, vivacchia nella serie cadetta.

I tifosi tornano in piazza a protestare. E una delegazione ha incontrato il sindaco Vito Leccese”.