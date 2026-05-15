Ieri sera Mbappé potrebbe aver giocato la sua ultima partita con il Real Madrid
Questa la sensazione di El Mundo: "Lo vedremo in Inghilterra, dove non fischiano i propri giocatori quando giocano sotto le aspettative"
Chissà se quel 16 luglio di ormai quasi due anni fa gli spettatori che gremivano il Bernabéu per accogliere uno degli acquisti più grandi e onerosi della loro storia avrebbero mai pensato che sarebbe finita così. Quell’“uno, dos, tres, hala Madrid” a imitare quello ben più iconico di CR7 nel 2009 aveva probabilmente illuso tutti. La luna di miele è durata poco: troppo ingombrante la sua personalità in uno spogliatoio già ingombrante di suo e inesistenti i leader capaci di porre un freno.