Hojlund, 5 milioni netti fino al 2030. Il riscatto peserà a bilancio per quasi 27 milioni l’anno prossimo
La qualificazione in Champions fa scattare l'obbligo di riscatto da 44 milioni per l'attaccante. Calcio e Finanza fa i conti in tasca a De Laurentiis.
La vittoria di Pisa e la conseguente qualificazione aritmetica in Champions League non hanno portato solo i festeggiamenti di rito, ma hanno automaticamente fatto scattare l’assegno più pesante del mercato azzurro: Rasmus Hojlund è a tutti gli effetti un giocatore del Napoli a titolo definitivo. Il prestito oneroso da 6 milioni pattuito in estate con il Manchester United si è trasformato, a traguardo centrato, in un obbligo di riscatto da ben 44 milioni di euro. Ma quanto inciderà davvero il centravanti danese sulle casse di Aurelio De Laurentiis?
A fare i conti in tasca al club azzurro ci ha pensato il portale specializzato Calcio e Finanza, che ha analizzato nel dettaglio il contratto e l’impatto a bilancio del classe 2003.
Lo stipendio di Hojlund
Sul fronte dell’ingaggio, il Napoli ha deciso di blindare il suo bomber (autore fin qui di 15 reti stagionali in 43 presenze) con un accordo a lungo termine. Hojlund ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2030, che gli garantisce uno stipendio da top player assoluto per i parametri azzurri: 5 milioni di euro netti a stagione, che si traducono in circa 9,25 milioni di euro lordi all’anno.
L’impatto a bilancio
Il vero scoglio finanziario, però, riguarda il peso del cartellino. Come evidenzia Calcio e Finanza, il costo del danese subirà un’impennata clamorosa già dalla prossima stagione. Il motivo è puramente contabile: il Napoli è solito ammortizzare i cartellini dei calciatori a quote decrescenti. Questo significa che l’acquisto graverà pesantemente sui bilanci nei primi anni, per poi scendere gradualmente col passare del tempo.
Se nell’annata 2025/26 appena conclusa (tra quota prestito e stipendio) Hojlund è costato “solo” 15,25 milioni, l’anno prossimo la cifra lieviterà vertiginosamente. Tra la prima quota di ammortamento del cartellino e l’ingaggio lordo, l’attaccante peserà a bilancio per quasi 27 milioni di euro.
Ecco l’evoluzione dei costi per le casse azzurre stimata da Calcio e Finanza fino alla scadenza del contratto:
2025/26: 15,25 milioni di euro (prestito)
2026/27: 26,85 milioni di euro
2027/28: 22,45 milioni di euro
2028/29: 18,05 milioni di euro
2029/30: 13,65 milioni di euro