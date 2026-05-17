Athletic: il Napoli ha fatto un favore allo United riscattando Hojlund

È la medesima conclusione cui giunse il Telegraph. In Inghilterra nessuno si dispera, anzi. È una delle cessioni più prolifiche per il club

Hojlund è un calciatore del Napoli. Lo ha dichiarato egli stesso in un post Instagram piuttosto lungo ma già si conoscevano da tempo le condizioni del suo obbligo di riscatto: sarebbe divenuto ufficiale all’aritmetica qualificazione del Napoli in Champions League. Così è stato. Conte ha 73 punti alla penultima giornata, è al secondo posto. Hojlund lascia così lo United e diventa del Napoli ufficialmente. Athletic ricostruisce quella che è stata la sua carriera al Manchester cercando anche di porre l’accento su quanto eventualmente i Red Devils possano rimpiangerlo. Poco. Di fatto, Athletic giunge alla medesima conclusione cui giunse il Telegraph.

Hojlund è del Napoli, lo United evita una minusvalenza

Athletic ricorda che Hojlund chiude oggi l’esperienza inglese con 26 gol in 95 presenze, con una stagione 2024-25 deludente prima del prestito: appena quattro reti in 32 partite di Premier League. Mentre a Napoli ha trovato continuità e centralità, segnando 15 gol in 43 presenze anche grazie ai problemi fisici di Romelu Lukaku limitato a poche apparizioni. Scrive Athletic che Il prestito al Napoli si è rivelato la soluzione ideale per tutte le parti coinvolte e ora, dopo 15 gol in tutte le competizioni al suo ritorno in Serie A, lo è anche un trasferimento a titolo definitivo. La quinta cifra più alta mai incassata dallo United Prosegue la sezione sportiva del New York Times: Dal punto di vista dello United, la cifra di 44 milioni di euro è sostanzialmente inferiore ai 75 milioni di euro inizialmente pagati per il suo acquisto nel 2023, e in questo senso è difficile da digerire. Si tratta comunque della quinta cifra più alta mai incassata dallo United, e sufficiente a evitare una perdita sul suo valore contabile ammortizzato. Conclude così: Parte di quei fondi potrebbe essere utilizzata per ingaggiare un sostituto? L’addio di Hojlund e il futuro incerto di Joshua Zirkzee rischiano di rendere Benjamin Sesko l’unico centravanti di ruolo dello United la prossima stagione, ma un nuovo attaccante più esperto potrebbe essere ingaggiato quest’estate per ricoprire il ruolo di riserva.