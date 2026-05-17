Athletic: il Napoli ha fatto un favore allo United riscattando Hojlund
È la medesima conclusione cui giunse il Telegraph. In Inghilterra nessuno si dispera, anzi. È una delle cessioni più prolifiche per il club
Hojlund è un calciatore del Napoli. Lo ha dichiarato egli stesso in un post Instagram piuttosto lungo ma già si conoscevano da tempo le condizioni del suo obbligo di riscatto: sarebbe divenuto ufficiale all’aritmetica qualificazione del Napoli in Champions League. Così è stato. Conte ha 73 punti alla penultima giornata, è al secondo posto. Hojlund lascia così lo United e diventa del Napoli ufficialmente. Athletic ricostruisce quella che è stata la sua carriera al Manchester cercando anche di porre l’accento su quanto eventualmente i Red Devils possano rimpiangerlo. Poco. Di fatto, Athletic giunge alla medesima conclusione cui giunse il Telegraph.