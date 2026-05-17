Hojlund: giudizio sospeso o buon centravanti penalizzato dal gioco di Conte?

Cesare – Caro Guido vittoria importante del Napoli che chiude definitivamente la questione Champions guadagnandosi la qualificazione per l’anno prossimo con una giornata di anticipo. La partita è sembrata un tipico allenamento del giovedi con il già retrocesso Pisa, squadra imbarazzante che quest’anno non ha onorato la categoria. Il Napoli ha fatto quel che doveva chiudendo subito la partita nel primo tempo per poi controllarla agevolmente nel secondo.

Guido – A dire il vero la formazione iniziale era sembrata un poco guardinga con tre stopper e in più Di Lorenzo ed Elmas che completavano la catena di destra. Ma evidentemente Conte non si è fidato bocciando sia Giovane che De Bruyne. Della partita si può dire poco se non del ritorno di Meret che ha fatto un paio di interventi importanti dimostrando di essere nei pali superiore a Milinkovic-Savic ma anche di essere più scarso del serbo con i piedi. Infatti ha pasticciato per due volte facendosi recuperare la palla dagli avversari. Buongiorno continua a deludere ed è stato capace di fare una prestazione mediocre anche con un avversario modesto tanto da farsi sostituire da Conte con Olivera come braccetto di sinistra.

Hojlund e gli altri, chi deve rimanere e chi no

Cesare – Mc Tominay ha ancora una volta dimostrato di essere di gran lunga il miglior centrocampista della serie A migliorandosi con (tra campionato e Coppe) 14 gol in stagione (ad una giornata dal termine del campionato) rispetto ai 13 dell’anno scorso. Hojlund, comunque autore di un grande assist sul gol di McTominay e di un gran gol, è apparso ancora una volta isolato e lasciato da solo a fare a sportellate contro 2-3 avversari. E questo anche in una partita offensiva e contro modesti avversari. Poi non possiamo non fare gli auguri a Vergara per il ritorno in campo. Il ragazzo è stato sfortunato con un fastidioso infortunio e un lungo stop in un momento in cui era diventato uno dei giocatori più attenzionati del campionato e pronto per la convocazione in nazionale. E questo dopo essere stato relegato per lungo tempo in panchina diventando poi titolare grazie ai numerosi infortuni degli attaccanti azzurri.

Guido – Comunque secondo me per il Napoli del prossimo futuro si deve partire proprio da McTominay, Vergara, e Alisson e da qualche senatore ancora con la voglia di proseguire la sua carriera a Napoli. In particolare dico questo pensando a Rrahmani che anche oggi ha dimostrato come sia importante per la solidità della difesa del Napoli. Su Hojlund invece sospendo il giudizio. Ritornando alla posizione dell’allenatore la situazione è ancora da definire e non è chiaro se rimarrà Conte. Lui dice che già è stato tutto chiarito un mese fa con il presidente. Ma le sue dichiarazioni sono apparse sinceramente descrivere un tristissimo addio. D’altro canto il presidente giustamente non parla e noi rimaniamo in attesa di sapere per il futuro. E mi auguro che tutto sia definito per evitare di finire in confusione.

Cesare – Su Hojlund sei troppo severo, secondo me è un buon centravanti penalizzato dal gioco di Conte. Secondo me è un altro da cui ripartire. Comunque la mia idea è che Conte, avendo un altro anno di contratto a 8 milioni netti, se non troverà una squadra rimarrà a Napoli ma dovrà digerire la nuova linea societaria basata su svecchiamento della rosa e riduzione del monte ingaggi. Se invece troverà di meglio andrà via e il presidente lo accompagnerà alla porta.

LE SENTENZE

Meret- Cesare: sufficiente ; Guido: incerto

Beukema- Cesare: sufficiente; Guido:sufficiente

Rrahmani- Cesare: buono; Guido: ottimo

Buongiorno- Cesare: mediocre (flop) ; Guido:insufficiente ( flop)

Di Lorenzo- Cesare: sufficiente; Guido :sufficiente

Lobotka – Cesare: sufficiente; Guido: sufficiente

McTominay- Cesare: ottimo (top); Guido: ottimo( top)

Spinazzola- Cesare: sufficiente; Guido: sufficiente

Elmas- Cesare: sufficiente ; Guido: buono

Hojlund- Cesare: buono ; Guido: sufficiente

Alisson- Cesare: sufficiente ; Guido: deludente

Olivera- cesare: sufficiente; Guido:sufficiente

De Bruyne- Cesare: modesto; Guido: sufficiente

Gutierrez- Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Vergara- Cesare. Bentornato; Guido:s.v.

Mazzocchi – Cesare: s.v.; Guido:s.v,

Conte – Cesare: buono; Guido: forte