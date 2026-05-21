Guardiola, il risultatista migliore del mondo tranne che per il madridismo

Guardiola dice che non è Guardiola il miglior allenatore della storia. È ovviamente un trucco perché ha tutta l’aria di pensarlo. Ma nel frattempo il resto del mondo ripete la stessa sentenza, con una enclave di resistenza geolocalizzata a Madrid: lì è ancora considerato come un impostore osannato da pochi romantici e da quella stampa infida che vuole solo la distruzione del Real. Rafa Cabeleira sul Paìs lo definisce “madridismo sociologico, inteso come ministero ufficiale della teologia calcistica – quella che sancisce come primo comandamento che Guardiola privilegia lo stile ai risultati”.

Guardiola risultatista

Solo che poi guardando i numeri, il bilancio svela “una scomoda verità: campionati qua e là, coppe, Champions League, record di punti, gol segnati e subiti, incredibili serie di vittorie, riconoscimenti… Guardiola è talmente orientato ai risultati che le sue crisi si misurano in eliminazioni europee. Non importa cosa vinca, perché ciò che conta è sempre ciò che perde, anche se perde meno di chiunque altro”.

Per l’editorialista del Paìs “c’è qualcosa che al catalano non viene perdonato, oltre al fatto di essere catalano: ha vinto molto e, per di più, ha avuto l’audacia di cambiare il gioco. Questo non è tollerato senza rompere diverse finestre, perché una cosa è conquistare e un’altra è far sentire tutti gli altri come se fossero in ritardo di vent’anni”.

Guardiola nel club di rivoluzionari con Cruyff e Sacchi

Per Cabeleira Guardiola è “in quel club di rivoluzionari fatto di pochi eletti: Rinus Michels, Johan Cruyff, Arrigo Sacchi, lui stesso… Una ristretta cerchia di geni e grandi lavoratori che non solo adempiono ai loro doveri professionali, ma rimodellano anche il panorama calcistico”.

“Il 99% del mondo del calcio lo riconosce come il migliore della sua epoca. I suoi compagni di squadra, i suoi rivali, i suoi commentatori e intere nazioni che potrebbero benissimo immortalare la sua influenza in due o tre articoli delle loro costituzioni, lo affermano. Lo hanno detto Jürgen Klopp e Zinedine Zidane. Così come Philipp Lahm, Leo Messi e Kevin De Bruyne. In Germania e in Inghilterra si parla di Guardiola come di un’invasione culturale paragonabile a quella di Marvel, Marlboro o Levi’s”. A Madrid… beh: “proprio qui risiede il potere di questo realismo madrileno sociologico, che agisce come una forza gravitazionale capace di trasformare qualsiasi prova in propaganda”.