Non solo trofei, Guardiola al City ha fatto incetta di record. Un esempio? 400 vittorie in 569 match
Il Times: "Nel 2017-18, il City diventò la prima squadra a raggiungere i 100 punti in una singola stagione di Premier. Quella squadra vinse 18 partite consecutive tra agosto e dicembre 2017. Record ancora imbattuto"
Guardiola al City: i suoi record
Si legge sul Times:
“Nel 2017-18, il City diventò la prima squadra a raggiungere i 100 punti in una singola stagione di Premier League, stabilendo anche il record di margine più ampio nella vittoria del campionato (19 punti).