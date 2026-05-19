Non solo trofei, Guardiola al City ha fatto incetta di record. Un esempio? 400 vittorie in 569 match

Il Times: "Nel 2017-18, il City diventò la prima squadra a raggiungere i 100 punti in una singola stagione di Premier. Quella squadra vinse 18 partite consecutive tra agosto e dicembre 2017. Record ancora imbattuto"

Non solo trofei, Guardiola al City ha fatto incetta di record. Un esempio? 400 vittorie in 569 match

Orlando 01/07/2025 - FIFA Club World Cup 2025 / Manchester City-Al Hilal / foto Imago/Image Sport nella foto: Josep Guardiola ONLY ITALY

Pep Guardiola è senza ombra di dubbio uno degli allenatori più vincenti e iconici non solo del calcio in generale, ma anche della Premier League. Ok i 20 trofei, ma il catalano ai Citizens ha anche fatto incetta di record.

Guardiola al City: i suoi record

Si legge sul Times:

“Nel 2017-18, il City diventò la prima squadra a raggiungere i 100 punti in una singola stagione di Premier League, stabilendo anche il record di margine più ampio nella vittoria del campionato (19 punti).

Quella squadra, nota come i “Centurions”, vinse 18 partite consecutive tra agosto e dicembre 2017, un record ancora imbattuto in Premier League. In quella stagione il City segnò 106 gol in campionato, record tuttora valido, e ottenne 32 vittorie, diventando la prima squadra a riuscirci. Dopo la stagione 2022-23, il City ha vinto anche Supercoppa Uefa e Mondiale per Club nel 2023, chiudendo la stagione 2023-24 con il quarto titolo consecutivo in Premier League, un record assoluto nel calcio inglese.”

Soldi spesi e numero di vittorie

È da record anche qui:

Il Times poi fa notare che sul mercato, il Manchester City ha investito oltre 2 miliardi di euro sotto la gestione Guardiola, il dato più elevato tra tutti gli allenatori. Tuttavia, il netto di spesa li posiziona comunque più in basso nella classifica recente della Premier League.

I tifosi ricorderanno questo ciclo per la continuità e il dominio del City. Guardiola ha inoltre raggiunto quota 400 vittorie in Premier League in appena 569 partite, un primato assoluto nel campionato inglese.