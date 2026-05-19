Non solo trofei, Guardiola al City ha fatto incetta di record. Un esempio? 400 vittorie in 569 match

Pampa Sosa all’Università e il tabù della salute mentale: “Non abbiate paura di chiedere aiuto”

di Fabio Avallone - L'incontro alla Federico II per presentare la sua autobiografia. Ha smontato la retorica manichea che divide vincenti e perdenti. "Nessuno ha detto che esiste solo il 110 e lode. Nessuno ha il diritto di etichettarvi come perdenti"