Allegri dribbla il diktat di Cardinale sulla Champions: “Fallimento? Nell’arco dell’anno ottieni quello che meriti”

“Ricci sarà convocato, vedremo domattina come sta. Le parole della proprietà mi hanno fatto piacere, avevo già parlato con lui quando gli avevo dato il mio punto di vista sul futuro del Milan“.

Come è andata la settimana e il ritiro in generale?

“Non avevamo preferenze di orario, abbiamo preparato la settimana per entrambi. L’importante è che la partita fili liscia. Ho un gruppo di ragazzi seri e professionali, ci tengono a raggiungere il risultato e anche loro stanno soffrendo per queste difficoltà”.

Che clima c’è al Milan?

“Il Milan viene sempre prima di tutto e di tutti. Tutti siamo di passaggio, chiunque deve lavorare per lasciare qualcosa di importante, sempre nell’interesse del club. Un conto sono gli errori, e io sono il primo a farlo, un conto è la serietà che mettiamo a disposizione del club”.

Cosa pensa della fase difensiva recente?

“Nelle ultime partite abbiamo preso troppi gol. Contro il Genoa dovremo essere compatti e fare bene anche la fase difensiva, perché subiamo troppo. Domani pensiamo poco e giochiamo, che conta quello”.

Cosa ci dice di Bezhali? E del tema del direttore sportivo?

“Parlare del direttore sportivo adesso non importa. C’è Igli Tare, con cui ho lavorato bene e siamo entrati subito in sintonia quindi credo che tutti gli attacchi che ha subito non siano giusti. Ibrahimovic? Come ho detto, ho avuto discussioni come succede sempre quando si lavora, con tutte le persone nella mia carriera di 20 anni. La cosa fondamentale ora è la partita di domani, perché le chiacchiere le porta via il vento”